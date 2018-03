“In Punta di Suono”: ecco la nuova rassegna musicale delle Grotte di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Nasce “In Punta di Suono” rassegna di musica e parole che si svolgerà nei mesi primaverili nel magico scenario delle Grotte di Borgio Verezzi.

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Borgio Verezzi e organizzati dalla Cooperativa Sociale Arcadia, che gestisce il sito, si pongono come obiettivo la valorizzazione culturale e la promozione delle grotte, che già in passato hanno ospitato eventi musicali e teatrali.

Questa prima edizione della rassegna, negli intenti del Comune e degli organizzatori, si propone di fornire agli ospiti una attività culturale da ripetere con cadenza annuale in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica ed integrazione e valorizzazione del territorio comunale, che già vanta l’importantissima rassegna teatrale di Verezzi.

Il programma musicale curato da Massimo Schiavon, direttore artistico della rassegna, si declina in tre concerti affidati, per questa prima edizione, a tre eccellenze artistiche: Vittorio De Scalzi, il Gnu Quartet e Armando Corsi. Le performances avranno la durata di un’ora circa e saranno condotte “In Punta di Suono” al fine di poter godere le emozioni trasmesse dagli artisti in perfetta armonia con il meraviglioso contesto naturalistico in cui gli ascoltatori si trovano.

Il Sindaco di Borgio Verezzi Renato D’acquino ribadisce: “Il nostro è un paese di qualità: mare, teatro, sentieri, grotte. La rassegna di musica e parole in grotta “In Punta di Suono” rafforza e qualifica la nostra proposta culturale e turistica”.

Il calendario degli appuntamenti, a cadenza mensile con inizio alle ore 21.00, vedrà quindi il 23 marzo l’esibizione di Vittorio De Scalzi, poliedrico artista, conosciuto al grande pubblico come raffinato cantautore oltre che per essere l’anima dei New Trolls e tra gli storici collaboratori di Fabrizio De Andre’.

A seguire il 20 aprile si esibirà il Gnu Quartet, famoso ed eclettico quartetto. Verrà presentato il progetto “Untitled”, un lavoro che condensa dieci anni di vibranti esperienze musicali in un materiale originale e potente. Dalla PFM ai Negramaro, da Niccolò Fabi agli Afterhours passando per Rachel Flowers, Cecilia Chailly e Shunga Jung, le collaborazioni del GnuQuartet hanno arricchito la tavolozza sonora del gruppo rompendo confini stereotipati. Ospite della serata sarà Massimo Schiavon nella sua veste di cantautore.

Infine il 18 maggio chiuderà la rassegna il chitarrista Armando Corsi, “la chitarra che sorride”. Cinquant’anni di musica che iniziano nelle vecchie osterie di Genova, passano attraverso l’America Latina con le grandi compagnie da crociera e giungono a collaborazioni straordinarie (Paco De Lucia, Eric Marienthal, Anna Oxa, Ivano Fossati, per citarne alcune). Targa Tenco 2015 “I Suoni della Canzone”.