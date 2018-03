Prova di forza della Sampdoria al Torneo Beppe Viola

A partire da oggi pomeriggio (8 marzo 2018, Festa della donna) il calcio giovanile ha un solo centro di interesse, il Garda Trentino. Si è svolta infatti la giornata inaugurale del Trofeo Beppe Viola, prestigiosa manifestazione internazionale della categoria Under 17 (Allievi 2001) che celebra la sua 47ª edizione (Arco, 8-13 marzo).

Quest’anno l’appuntamento è ancora più atteso, perché cade in un momento delicato per lo sport più popolare del nostro paese, che sta cercando non senza fatica di darsi una nuova guida e nuove prospettive dopo la pesante caduta che è costata l’eliminazione dai mondiali di Russia. Sono 16 le squadre che si contenderanno l’ambito trofeo, vinto lo scorso anno dall’Atalanta. Insieme ai bergamaschi, che partono ancora con il favore del pronostico, ci sono Lazio, Sampdoria (un gradito ritorno), Rappresentativa Nazionale Dilettanti, Milan, Torino, Hellas Verona, Rappresentativa Allievi Trentino, Roma, Bologna, Rappresentativa Lega Pro, Napoli, ChievoVerona, Arco 1895 e due club stranieri: Partizan e Brondby.

Le squadre sono state suddivise in quattro i gironi. La Rappresentativa Under 17 della LND ha bagnato il proprio esordio nel girone A con una sconfitta prevedibile, già sulla carta, considerata la caratura dell’avversario. Nonostante il grande impegno messo in campo dalla squadra guidata da mister Francesco Statuto l’Atalanta ha avuto la meglio per 3-0 in virtù di una migliore condizione fisica e tecnica. Concluso il doveroso minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa di “Capitan gentile” Davide Astori, che proprio qui vinse nel 2004 con la maglia del Milan, è cominciata quindi in salita la sua avventura al cospetto dei campioni in carica.

Per la selezione della LND alla sua quinta partecipazione consecutiva, una gara inaugurale quindi dall’alto coefficiente di difficoltà contro una signora Atalanta, allenata da Giovanni Bosi, vincitrice per ben 5 volte il Trofeo con due successi consecutivi nelle ultime edizioni. Squadra orobica che anche quest’anno punta alla vittoria finale a caccia di un “triplete” mai ottenuto consecutivamente da nessuna formazione. Nel match di apertura la formazione bergamasca ha confermato infatti le aspettative e ha blindato il proprio successo già nella prima frazione di gioco grazie alla doppietta di Diallo Amad Traorè, giocatore dalla grande velocità e prestanza fisica di cui siamo certi sentiremo parlare. Nella ripresa la terza marcatura dei lombardi con Lorenzo Bertini, poco dopo il precedente palo colpito al 7° proprio dal numero 11 bergamasco, ha messo la strada completamente in discesa per la squadra di Bosi.

Per la formazione di Statuto non c’è tempo però per leccarsi le ferite vista la necessità di pensare immediatamente al secondo match in programma domani alle 15.15 contro la Lazio, sconfitta oggi per 3-0 dalla Sampdoria, prima dell’ultimo impegno della fase eliminatoria fissato per sabato 10, alle 13, contro i blucerchiati. La vincente del raggruppamento se la vedrà l’11 con la prima del girone C che coinvolge Brøndby, Bologna, Roma e Rappresentativa Lega Pro. I blucerchiati che hanno schierato titolare il valbormidese Francesco Brignone hanno maramaldeggiato sui laziali, grazie alle reti di Dos Santos ed Orlando (doppietta).

Non ha tradito le attese il Milan di Daniel Maldini, figlio di Paolo, che ha travolto per 6-0 la Rappresentativa del Trentino. Nel dominio rossonero, spicca la tripletta del centrocampista Corneliu Fantaziu. Esordio da dimenticare invece per il Torino, una delle candidate alla vittoria del torneo, fermato 1-1 dall’Hellas Verona e salvato dal gol di Kone dopo il vantaggio di Yeboah. Per passare il turno, i granata non possono più permettersi errori, a partire dalla gara di domani contro il Milan.

Risultato a sorpresa anche nel girone C con l’inaspettato pareggio della Roma contro la Rappresentativa della Lega Pro. Uno 0-0 che regala il primo posto al Bologna, vincitore contro il Brondby grazie ai gol di Bertollo e Rocchi. Troppo tardiva la risposta dei danesi con Kristiansen Norrestrand.

Nel gruppo D, infine, il Partizan Belgrado (nella foto il bomber Novic premiato nello scorso marzo 2017) si conferma la squadra da battere con la vittoria per 4-0 sull’Arco. La doppietta del centravanti Stulic e i gol di Stanojlovic e Novakovic hanno mostrato ancora una volta il valore del vivaio serbo, da anni ai vertici in Europa. Nell’altra partita del girone: 0-0 tra Napoli e Chievo Verona.

I risultati della 1^ giornata – Girone eliminatorio – calendario completo

Girone A – Arco, via Pomerio

13.00 Atalanta-Rappr. Dilettanti 3-0

15.15 Sampdoria-Lazio 3-0

Girone B – Campo Arco, Romarzollo

13.00 Torino-Hellas Verona 1-1

15.15 Milan-Rappr. Trentino 6-0

Girone C – Campo Riva del Garda, Varone

13.00 Brondby-Bologna 1-2

15.15 Roma-Rappr. Lega Pro 0-0

Girone D – Campo Mori

13.00 Napoli-Chievo 0-0

15.15 Arco-Partizan 0-4