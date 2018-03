Prorogata l’allerta meteo, le disposizioni del sindaco di Savona

Savona. A seguito della comunicazione avvenuta in data odierna da parte di Arpal relativa alla proroga della allerta idrogeologica/idraulica con la quale la protezione civile di Regione Liguria ha disposto la proroga della allerta arancione per temporali fino alle 17.59 del giorno 11 marzo sul territorio che comprende il Comune di Savona, il sindaco Ilaria Caprioglio ha emesso un’ordinanza che dispone fino alle 17.59 la sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, in area pubblica, prevista sul territorio comunale di Savona.

Inoltre, è disposta la chiusura del cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme; l’interdizione dei complessi sportivi pubblici e privati, quali piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale.

Vista l’allerta, è prevista l’attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune ed è imposto il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali nonché la parziale chiusura del posteggio di piazza del Popolo e la chiusura di quello ubicato in via Piave.