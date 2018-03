Progetto Alassio contro Galtieri: “Coerenza e onestà intellettuale dove sono finite?”

Alassio. Dopo “Alassio X Noi”, guidata dal candidato sindaco Aldo Demichelis, anche il gruppo “Progetto Alassio” prende le distanze da Angelo Galtieri che, ieri a voce nell’ambito di una riunione delle minoranze e alassine, e oggi per iscritto, ha annunciato ufficialmente la volontà di “correre” alla comunali 2018 nella lista dell’ex sindaco Marco Melgrati.

“Ieri, alle 17, presso l’hotel Aida di Alassio si è svolto un incontro tra i principali gruppi di minoranza politica alassina per cercare la tanto agonista unione in vista delle prossime elezioni amministrative. Purtroppo si apprende da Angelo Galtieri, all’inizio della riunione, la sua candidatura insieme ad uno dei suoi storici nemici politici Marco Melgrati”, hanno spiegato da Progetto Alassio.

“A quel punto, alcuni hanno abbandonato la sala e altri sono rimasti, sgomenti e frastornati dal suo annuncio. Ci chiediamo come si può lottare per anni contro un sistema politico clientelare basato principalmente sui propri interessi che ha portato Alassio ad avere contenziosi che ci metteranno in ginocchio prima o poi e allearsi proprio con chi ne è la causa? La coerenza e l’onesta’ intellettuale di Angelo Galtieri dove è finita? Con quale faccia andrà a chiedere il voto a chi lo ha sostenuto per tutti questi anni proprio per il suo voler cambiare il sistema degli ultimi 25 anni?”.

“Noi di Progetto Alassio, – hanno concluso dal gruppo, – ci ‘complimentiamo’ con Galtieri per la sua scelta ‘coerente’, senza guardare il suo interesse personale e nel contempo ci auguriamo emerga la volontà di trovare un accordo comune tra tutti gli altri partecipanti in modo da poter cambiare veramente rotta”.