Ponente. “Cara assessore Viale non siamo grulli, sappiamo leggere: il bando sulla privatizzazione degli ospedali a ponente è nefasto, in termini di servizi e tutela del personale”. Così il parlamentare savonese e capolista in Liguria per il Pd Franco Vazio ribatte alle ultime affermazioni dell’assessore regionale Sonia Viale nella querelle politica sulla privatizzazione degli ospedali di ponente decisa dalla Regione Liguria, che riguarda Albenga, Cairo e Bordighera.

L’assessore leghista Viale perde il controllo nel momento in cui qualcuno si permette di leggere il bando confezionato su misura …; un bando che dà il via libera alla cessione ai privati degli ospedali di Albenga, Cairo e Bordighera. La Viale accusa di strumentalizzare a fini elettorali il tema sanità, ma dimentica che è lei che ha disposto la pubblicazione del bando pochi giorni prima delle elezioni” aggiunge l’esponente Dem.

“Cara Viale, non scappare!! È vero oppure no che i privati potranno cambiare la destinazione dei nostri ospedali, scegliere le discipline più remunerative, chiudere reparti, trasferire cose e specialità da un ospedale ad un altro? Al posto di medicina per i nostri anziani, potremo trovare un reparto di chirurgia estetica…!!

IL bando testualmente prevede “… il concessionario potrà mutare l’assetto accreditato del presidio, modificando la distribuzione dei posti letto tra le varie discipline o introducendo nuove discipline o sopprimendone altre…”. È vero oppure no che per il personale degli Ospedali sarà una lotteria? È vero oppure no che il 20% del totale dei dipendenti non sanno dove finiranno, cosa faranno e soprattutto se esisterà un loro futuro come lavoratori o come disoccupati?” chiede il parlamentare del Pd all’assessore Viale.

“Il bando testualmente prevede “…Nelle strutture ospedaliere oggetto dell’appalto opera il personale di cui alle tabelle allegate sub D). Tale personale, fermo il rapporto d’impiego nei confronti dell’Asl, nella fase di avvio della concessione, sarà funzionalmente assegnato al concessionario nella misura minima dell’80%…”.

E il capolista Pd per il voto di domenica incalza ancora: “Cara Viale riesce a rispondere a questi semplici quesiti? Se il Pronto Soccorso e la Terapia Intensiva fossero per lei priorità irrinunciabili, come mai non sono state imposte nel budget, ma solo quotate come funzioni che il privato può o meno attivare? Come mai non sono previsti punteggi di valutazione dell’offerta nel caso di loro attivazione? Come è possibile che un bando di oltre 700 milioni possa prevedere nella griglia di valutazione dell’offerta di chi parteciperà alla gara, che 60 punti su 70 totali attengano a questioni molto opinabili e siano rimessi a valutazioni sostanzialmente discrezionali? Non crede che il privato che abbia “un buon rapporto con la Regione”, visto e considerato che molte partite con l’intesa delle parti possono essere regolate successivamente all’assegnazione, ha di fatto un vantaggio incolmabile?”.

“Insomma, per esempio, chi sapessi sin d’ora di poter poi convertire il 70% dei letti di medicina generale, in letti di chirurgia estetica o protesica, potrebbe fare un’offerta apparentemente più vantaggiosa e onerosa perché potrebbe poi contare su un utile che schizzerebbe alle stelle per effetto di una scelta che in oggi nessuno può conoscere”.

Le voglio nuovamente ricordare che per l’arroganza dell’assessore regionale leghista Mai le aziende agricole liguri hanno perduto oltre 16 milioni di risarcimento danni! Per la sua arroganza ora rischiamo che i nostri ospedali e i nostri diritti siano svenduti al primo “ben informato” che passa! L’ignoranza e l’arroganza non sono doti e qualità di cui essere fieri!” conclude Franco Vazio.