Privatizzazione ospedali, Cittadini Stanchi: “Nessun risparmio, a farne le spese saranno i pazienti”

Albenga. Nuovo appello del gruppo dei Cittadini Stanchi contro le privatizzazioni degli ospedali di Albenga, Cairo Montenotte e Bordighera, un tema sul quale questi volontari albenganesi si sono già battuti spesso.

“380 milioni di euro in 7 anni, 55 milioni di euro all’anno: questi saranno i numeri della privatizzazione degli ospedali per la Regione Liguria. Con un duplice svantaggio per il cittadino: prima di tutto non ci sarà alcun risparmio, perché trattandosi di imprenditori privati, non di benefattori, le prestazioni ospedaliere saranno messe in atto a caro costo, con fatture alla Regione (cioè a tutti noi liguri) e scarico di responsabilità da parte del settore pubblico” afferma il comitato che si batte per la difesa della sanità pubblica.

“In secondo luogo, quando i servizi erano pubblici i costi delle prestazioni ambulatoriali restavano alla Regione, quindi venivano ugualmente reinvestiti sul territorio sotto forma di altri servizi, in un circolo virtuoso che veniva costantemente alimentato. Ora invece tutto ciò andrà a vantaggio di privati. La nostra Regione ha alzato bandiera bianca e a farne le spese sarà la nostra Albenga”.