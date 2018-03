Post elezioni, Alessandro Di Battista ringrazia Oliena, Corleone e… Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Alessandro Di Battista ringrazia anche Cairo Montenotte per il successo del Movimento 5 Stelle ottenuto nella recentissima tornata elettorale. In un video girato ieri a casa sua l’ormai ex parlamentare pentastellato ha citato in totale cinque località in cui il M5S ha ottenuto risultati eclatanti: tra queste annovera anche la tappa valbormidese del suo tour in camper per l’Italia, “il futuro in programma” (le altre sono Oliena in Sardegna, Corleone in Sicilia, Laterina in Toscana e Larino in Molise).

Nonostante un commento poco gradito da molti cairesi, che Di Battista ha espresso al suo comizio del 4 febbraio in piazza Stallani, in merito al centro storico che gli è apparso triste per la mancanza di attività aperte, il risultato elettorale è stato eclatante, portando il Movimento ad essere il primo partito anche a Cairo, con 1836 voti a suo favore, davanti alla Lega, al Pd e a Forza Italia.

Ecco quindi il motivo della soddisfazione di uno dei leader grillini, che ha voluto esprimere gratitudine citando anche una delle roccaforti savonesi delle grandi coalizioni, espugnata dal vento stellato.