“Fino a poco tempo fa litigavano e strizzano l’occhio alla mia squadra”: Canepa spara a zero sul duo Melgrati-Galtieri

Alassio. “Marco Melgrati e Angelo Galtieri hanno annunciato di presentare una lista, ma non hanno presentato candidati. Hanno sparato a zero contro l’amministrazione di centrodestra che governa la città, ma fino a ieri hanno provato a convincere gli assessori e i consiglieri di maggioranza uscenti a candidarsi nella loro lista. Hanno dichiarato di essere legati da una duratura amicizia, ma fino a poco tempo fa hanno litigato anche a mezzo stampa”. Non usano giri di parole Enzo Canepa, la sua maggioranza e la squadra che lo sosterrà nelle elezioni amministrative 2018, per commentare la discesa in campo del duo Melgrati-Galtieri.

Il sindaco di Alassio accusa: “L’ex sindaco ed ex consigliere regionale Melgrati guarda al passato, mai al futuro. Parla di cose di vent’anni fa, rimpiangendo un’epoca di eccessi e di cementificazione, di grandi spese e di grandi debiti. In assenza di cariche istituzionali e cariche politiche da tre anni per aver fallito la rielezione al consiglio regionale, pur di tornare in politica è disponibile ad andare contro il proprio partito, Forza Italia, e ad allearsi con il peggior esempio di opposizione da decenni a questa parte. Dimenticando che Angelo Galtieri, in questi anni di minoranza, ha sempre e solo criticato il centrodestra, a cominciare dall’operato e della pesante eredità dell’ex sindaco Marco Melgrati, ora al suo fianco”.

“L’attuale amministrazione ha impiegato buona parte del proprio impegno per porre rimedio e superare gli enormi problemi creati dalle precedenti amministrazioni, comprese quelle guidate da Marco Melgrati. Oggi, con l’onestà, con la competenza e con la concretezza che hanno caratterizzato il mandato del sindaco Canepa e della sua amministrazione, la nostra squadra si propone agli alassini non con promesse impossibili o con opere faraoniche, ma con un programma di buonsenso, quel buonsenso che ha premiato le forze del centrodestra alle ultime elezioni politiche” aggiungono Canepa e la sua squadra.

“C’è chi guarda al passato. Noi guardiamo al futuro. C’è chi pensa alle ambizioni personali. Noi pensiamo al territorio e alla comunità alassina. C’è chi ama fare polemica. Noi amiamo lavorare per il bene di Alassio e dei suoi cittadini” conclude il primo cittadino di Alassio.