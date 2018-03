Pietra, sta meglio la 21enne ricoverata per meningite

Pietra Ligure. Migliorano le condizioni della ventunenne ricoverata da venerdì notte all’ospedale Santa Corona per una meningite.

Lo conferma l’Asl 2 Savone che attraverso una nota ufficiale spiega: “Le condizioni della donna, ricoverata in situazione di isolamento presso la rianimazione dell’ospedale, sono state valutate in un primo momento stabili e appaiono attualmente in progressivo miglioramento”.

La ventunenne, residente a Pietra Ligure, era stata appunto ricoverata nella notte di venerdì all’ospedale Santa Corona con sospetto di meningite successivamente confermato dalle analisi di laboratorio. Gli esami hanno confermato che è stata causata da meningococco.

“Sono stati tempestivamente rintracciati e sottoposti a profilassi tutti i soggetti che avevano avuto contatti con la paziente e per cui era indicato tale trattamento” concludono dall’Asl 2 Savonese.