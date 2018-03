Pietra Ligure. Sporca e frequentata da giovanissimi che fumano, bevono e schiamazzano senza troppo rispetto per i residenti. E’ questa la situazione in cui si trova via Paramuro a Pietra Ligure.

Come spiegato dai lettori che hanno inviato la segnalazione alla nostra redazione, via Paramuro è “un vicolo chiuso al traffico e al passaggio di gente. Questa via viene frequentata spesso da ragazzini di età che non supera i 15 anni e che, da sempre, vengono a fumare, bere alcolici e a fare schiamazzi dalle prime ore del pomeriggio, quando la gente arriva stanca da lavoro”.

Ma non solo: “Via Paramuro è diventata la ‘discarica’ e la via degli escrementi di ragazzi maleducati e che non hanno rispetto di chi ci abita”.