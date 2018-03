Pietra Ligure. Un colpo da professionisti, sia per le modalità che per la refurtiva. E’ quello subito, ancora una volta, dalla tabaccheria “U Stancu” di Claudio Cavallera, in piazzale Marconi a Pietra Ligure questa notte intorno alle 3.30.

Secondo quanto ricostruito, almeno un malvivente sarebbe entrato da un magazzino di sgombero che confina con il retro del negozio: lì avrebbe fatto un buco e sarebbe penetrato all’interno della tabaccheria. L’impianto di videosorveglianza installato nel locale inquadra un uomo, coperto da passamontagna e guanti, che per circa un minuto si occupa di svuotare il bancone. La refurtiva è composta prevalentemente da sigarette, gratta e vinci e gli spiccioli contenuti in quel momento nella cassa.

Sulle capacità e l’esperienza del ladro (o dei ladri) sembrano esserci pochi dubbi. L’antifurto è stato disattivato, ed è scattato soltanto questa mattina all’arrivo del titolare. La refurtiva, poi, parla chiaro: le sigarette prelevate sono le più care, mentre i gratta e vinci sono soltanto quelli già “attivi” (pertanto impossibili da bloccare, dato che alcuni sono già stati venduti). Il danno economico è di svariate migliaia di euro, a cui vanno aggiunte le spese che saranno necessarie per riparare il muro sfondato.

Decisamente sconsolato il proprietario del negozio che spiega: “Purtroppo quello che è successo è chiaro. Sono entrati aprendo una fessura dal magazzino di sgombero che c’è dietro e poi devono aver disattivato l’antifurto che ha suonato stamattina quando l’ho toccato”.

“Ci sono danni per diverse migliaia di euro. Dopo aver preso le sigarette il ladro è riuscito a portarsi via velocemente dei gratta e vinci, alcuni spiccioli e contanti che avevo in negozio” conclude Cavallera.

Un testimone, però, potrebbe aver fornito la chiave per individuare gli autori del colpo. Un residente infatti afferma di aver visto due persone, di cui una la cui descrizione è compatibile con quella dell’uomo ripreso dalle telecamere del negozio, aggirarsi intorno alle 23.30 nella zona della sala polifunzionale. I due uomini avrebbero scavalcato alcuni muretti ed un recinto in un’area videosorvegliata: potrebbero essere stati ripresi quindi dalle telecamere del Comune.

