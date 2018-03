Pietra Ligure. Il Pietra Ligure, rimasto in dieci per l’espulsione di Baracco, è sconfitto, a domicilio, dal Rapallo, che grazie a questo successo si porta a sette punti dai savonesi.

“Stiamo vivendo un periodo poco brillante – dice l’attaccante pietrese Elia Zunino – ed il fatto di aver giocato in formazione rimaneggiata e poi in dieci uomini, non è una scusante valida, per giustificare la sconfitta odierna”.

“Tra le mura amiche non riusciamo più a vincere, da oltre un mese. La fortuna non è particolarmente amica dei nostri colori, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro, tuttavia è da questo momento non ottimale che dobbiamo ripartire, per tornare ad esprimerci sui livelli di gioco che sono stati nostri, per buona parte del campionato. E questo deve iniziare subito, a partire dal prossimo match con l’Imperia”.