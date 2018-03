Picchia la moglie e le lancia addosso sedie ed oggetti, 80enne di Celle Ligure arrestato dai carabinieri

Celle Ligure. Un 80enne di Celle Ligure, B.O., è stato arrestato questa notte dai carabinieri con l’accusa di aver picchiato e maltrattato la moglie.

I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto hanno constatato che la donna aveva subito delle lesioni fisiche. L’uomo ha continuato a minacciarla anche in presenza dei militari, costringendola a lasciare l’abitazione.

I successivi accertamenti dei carabinieri hanno rivelato che gli episodi di violenza domestica erano ormai numerosi e andavano avanti da diverso tempo: quello di stanotte sarebbe dunque soltanto l’ultimo di una serie. In questo caso la situazione sarebbe degenerata arrivando all’aggressione fisica con schiaffi e lancio di sedie ed oggetti contro la donna, che fortunatamente però è riuscita a scappare e a chiamare aiuto.

L’arrestato, dopo le incombenze di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trasferito in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione. La donna invece è stata accompagnata e accolta presso una casa protetta.