Piaggio Aero, una telenovela

Continuare a sperare che, in qualche modo, si salvi la Piaggio Aero, con le proposte di cui si sente parlare in questi giorni, è cosa veramente triste. Il numero degli occupati nella Piaggio Aero sta diminuendo ogni anno e forse, l’obiettivo è diminuire sempre più fino a arrivare a zero.

Anni fa proposi al comune di Villanova d’Albenga di realizzare una zona franca urbana al fine di rilanciare il territorio. Ho protocollato la proposta, ma la cosa non è stata ritenuta utile. Resto convinto che realizzare una zona franca urbana sia una cosa molto utile per incrementare i commerci e da ciò ne deriverebbe un incremento dell’occupazione.

Oggi ritengo che, inserire la Piaggio Aero in una zona franca urbana, possa essere lo stimolo per gli imprenditori a non smembrare e delocalizzare le produzioni. Capisco che “lo stato” perderebbe delle entrate fiscali, ma se la Piaggio chiude, le perdite sono sicure. Se la Piaggio si risollevasse sarebbero molti posti di lavoro salvati. Questa forse sarebbe una scossa che potrebbe dare un impulso positivo al destino della Piaggio Aero.

Alessandro Carini

indipendentista ligure