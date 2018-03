Savona. “Il Comune di Savona (centrodestra) e la Provincia (centrosinistra) hanno deciso di vendere o meglio di svendere,la TPL azienda di trasporto pubblico locale ai privati, nonostante che, grazie ai sacrifici dei lavoratori tale azienda sia sana, utile al 30 settembre 2017 risulta infatti di circa 200.000 euro. Appare, quindi di tutta evidenza, che si voglia, ancora una volta, fare un regalo a qualche privato amico sulla pelle dei lavoratori e a danno degli utenti”. Lo afferma in una nota il Pcl savonese che si affianca alla battaglia in atto a sostegno della protesta dei lavoratori contro la privatizzazione del trasporto pubblico locale in provincia di Savona.

“Ciò che farebbero i privati, risulta chiaro a tutti, taglio all’occupazione, peggioramenti dei servizi e più profitti”.

“Occorre impedire tale manovra, costruendo un amplio fronte di lotta che partendo dai lavoratori coinvolga i cittadini e gli utenti del servizio. Contro le privatizzazioni in difesa del servizio pubblico, imponiamo il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli utenti” conclude il Partito Comunista dei Lavoratori.