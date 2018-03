Albenga. Attimi drammatici ad Albenga dove, poco dopo le 13, un uomo è salito sul ponte rosso sul fiume Centa minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto. Per farlo desistere sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, polizia municipale e l’automedica del 118. Fortunatamente, dopo una “trattativa” durata diversi minuti, l’uomo è stato convinto a scendere dai soccorritori ed è salito sul cestello dell’autoscala dei pompieri.

Una volta riportato in strada è stato affidato alle cure dei sanitari e accompagnato in ospedale con l’ambulanza. Secondo quanto trapelato (ovviamente l’episodio è stato molto concitato e sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso), l’uomo, un cittadino nordafricano, era arrabbiato perché ieri, durante un controllo, gli era stato sequestrato il cellulare.

Per questo, dai tralicci del ponte, urlava che rivoleva indietro il suo telefono minacciando di buttarsi se non glielo avessero restituito. Dalle prime informazioni, infatti, pare che ieri lo straniero fosse stato controllato dalla polizia municipale nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di droga. Durante la perquisizione gli agenti avrebbero trovato dello stupefacente e, per questo, il nordafricano sarebbe stato denunciato a piede libero e gli sarebbe stato sequestrato appunto il cellulare.

Di qui la decisione di salire sul ponte e minacciare di buttarsi: un gesto che, con tutta probabilità, era più dimostrativo che altro. Lo straniero (che non sarebbe nuovo a simili comportamenti) non voleva compiere un gesto estremo, ma, probabilmente, voleva attirare l’attenzione e riuscire a farsi restituire il telefono.

Grazie alla sensibilità ed al buon senso degli uomini dell’Arma di Albenga, la vicenda si è poi risolta nel migliore dei modi: nel pomeriggio, mentre era al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, i militari hanno portato il cellulare al marocchino che ha potuto così recuperare dalla rubrica il numero della moglie per contattarla. La preoccupazione dell’uomo, infatti, era quella di non riuscire a chiamare la donna che è in dolce attesa e si trova in Marocco.

Il nordafricano per ora resta ricoverato in ospedale per una ferita al piede rimediata durante la bravata di oggi.