Parcheggio bus in prossimità di un incrocio: protesta a Pietra Ligure

Pietra Ligure. La situazione è già stata segnalata in più occasioni, ma fino ad ora nulla: ora arriva la protesta per il parcheggio dei bus in via Pollupice a Pietra Ligure, proprio a fianco del campo sportivo “De Vincenzi”. Per coloro che arrivano da Borgio Verezzi verso Pietra o che si dirigono in direzione ponente lungo la via pietrese il mezzo copre la visuale di un incrocio, con grave pericolo per la viabilità e la sicurezza stradale. All’incrocio con il campo sportivo, la presenza di un pullman parcheggiato continua a creare un forte disagio per gli automobilisti in transito. La segnalazione è arrivata a IVG.it e non mancano le proteste per questa situazione che si protrae ormai da tempo e i cittadini chiedono interventi in merito, prima che si verifichi un possibile incidente stradale.