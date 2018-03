A Savona si gioca ufficialmente nel nuovo sferisterio di Legino. A breve sarà inaugurato e intitolato al senatore Giancarlo Ruffino, primo presidente del comitato provinciale di Savona e, successivamente, vice presidente nazionale della Federazione.

Nei giorni scorsi giocatori della serie A (Federico Raviola, Paolo Vacchetto, Paolo Danna, Oscar Giribaldi, Parussa, e Bolla ) si sono allenati sul campo in sintetico e sono rimasti soddisfatti del nuovo impianto costruito grazie al contributo di Regione Liguria, comune di Savona, Fondazione de Mari, Fipap e comitato provinciale Fipap Savona.

“L’impianto è a norma, con tanto di luci, quindi potremo giocare, d’estate in notturna. Aspettiamo che la Federazione conceda la omologazione. Poi potremo iniziare a giocare con la squadra di serie C2, le giovanili e le femminili. Questo nostro impianto potrebbe diventare la sede del Centro Federale. E’ ubicato in una posizione strategica,vicino all”uscita della Autostrada e non ci sono problemi di parcheggio” afferma il presidente del Comitato Provinciale Fipap Savona Roberto Pizzorno.

Lo sferisterio sarà inaugurato con un torneo di serie A valido per il Memorial Senatore Giancarlo Ruffino.