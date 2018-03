Ponente. “La riapertura dei Pronto soccorso negli ospedali di Albenga, Cairo e Bordighera è un punto imprescindibile del bando, al pari della tutela dei lavoratori. I tre ospedali sono e rimangono pubblici ed in più riavranno i pronto soccorso, che la precedente amministrazione di centrosinistra aveva smantellato”. Torna sul caso della privatizzazione degli ospedali del ponente ligure l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale che respinge al mittente le critiche sul bando pubblicato per i tre ospedali.

“È inutile che il Pd continui a sollevare polveroni: dica piuttosto in modo chiaro se vuole o non vuole il Pronto soccorso. Per quanto riguarda il bando, è pubblicato on line e da tutti consultabile. Nel bando è chiara ed inequivocabile la previsione del Pronto soccorso anche ad Albenga, così come nella tabella allegata aggiornata” aggiunge ancora la vicepresidente della Regione Liguria.

La polemica sollevata dal Pd in merito alla presunta mancata previsione del Pronto soccorso all’interno del bando è stata sollevata dal sindaco di Albenga Giorgio Cangiano che ha inviato una lettera alla Regione con la richiesta di chiarimenti. A stretto giro la dura precisazione dell’assessore Viale che sulla privatizzazione degli ospedali tira dritto.

“Se il Pd non vuole in linea di principio l’ingresso dei privati nella sanità pubblica regionale, coerenza vorrebbe che fossero contrari anche alla gestione privata di un solo reparto, avviata nella precedente amministrazione. I principi non si possono applicare a singhiozzo. Ma la coerenza non fa parte del Dna del Partito Democratico: alla luce dell’esito delle recenti elezioni, direi che anche i cittadini lo hanno capito da tempo” conclude Viale.