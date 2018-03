Nuova caserma dei vigli del fuoco di Varazze in Consiglio comunale, astensione del M5S

Varazze. La variante al progetto che porterà alla costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco presso gli ex Cantieri Baglietto sarà al centro del Consiglio comunale di questa sera a Varazze, con il progetto che arriva ad uno dei suoi atti conclusivi.

Prevista l’astensione del M5S. I consiglieri comunali pentastellati Armida Fazio e Gustavino motivano le ragioni della scelta: “Astenersi non significa infischiarsene!”

“Al progetto nel suo insieme avevamo detto NO. Varazze perderà la storica palazzina con la storica insegna per veder spuntare un nuovo cubo di cemento proprio in riva al mare. L’utilità indiscutibile della caserma non potrà mai farci dimenticare la discutibilissima scelta di ubicarla proprio là ! Tra le varie critiche che avevamo mosso al momento di esprimere il nostro dissenso, una riguardava la sottrazione di spazio sul piazzale affacciato sul porto. Spazio vitale per la prosecuzione dell’attività di refitting delle imbarcazioni che è già ben avviato in quel piazzale” spiegano.

“La variante di oggi accoglie la nostra obiezione di allora. Ma anche se potremmo cavalcarlo come un nostro piccolo successo, i consiglieri del MoVimento si asterranno dal votare SI a questo provvedimento per evitare che venga interpretato come un SI all’intera operazione.” concludono i due esponenti del M5S varazzino.

In sintesi, il miglioramento del progetto non cambia l’ opinione negativa complessiva dei pentastellati.