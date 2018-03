Nuoto, grandi numeri per il Trofeo Città di Albenga: l’Andrea Doria primeggia tra le socieà

Albenga. Sabato 17 e domenica 18 febbraio, nella vasca da venticinque metri di via Amalfi, l’Idea Sport ha organizzato il 7° Trofeo Città di Albenga, che ha messo in palio la settima Coppa delle Cento Torri ed era valevole anche quale Memorial Giovanni Cipriano.

La manifestazione interregionale di nuoto agonistico era valevole per Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi e Assoluti tesserati Fin. In programma 36 gare individuali femminili ed altrettante maschili per un totale di ben 999 presenze gara, più la staffetta per gli Esordienti. Un grande successo di partecipazione, in particolare per le gare dedicate ai più giovani.

Il Trofeo Città di Albenga è stato assegnato alla società prima classificata computando i punteggi degli Esordienti A, Ragazzi ed Assoluti. Lo ha vinto l’Andrea Doria con 588 punti; secondo lo Swimming Club Alessandria con 366, terza l’Idea Sport con 226,5. L’Amatori Nuoto Savona si è classificata quarta con 204. Quattordici i sodalizi presenti.

La Coppa Giovanni Cipriano, riservata agli Esordienti B, è stata assegnata alla società vincitrice con classifica stilata sulla base dei risultati della categoria. Tra le sette società presenti successo dell’Idea Sport con 109 punti; secondo lo Swimming Club Alessandria con 80, terzo il Derthona con 63.

Vediamo, gara per gara, tutti i podi della manifestazione (tra parentesi gli atleti classificati).

50 farfalla Esordienti B femminili (26)

1ª Mirela Sitari (Swimming Club Alessandria) 38″59

2ª Beatrice Zago (Idea Sport) 41″66

3ª Nicole Imbesi (Idea Sport) 42″39

50 farfalla Esordienti B maschili (27)

1° Alessandro Nappi (Swimming Club Alessandria) 37″21

2° Andrea Monfredini (Derthona Nuoto) 37″51

3° Francesco Rossi (Idea Sport) 40″15

100 farfalla Esordienti A femminili (14)

1ª Lucia Tassinario (Swimming Club Alessandria) 1’11″89

2ª Amelia Celiberti (Idea Sport) 1’17″13

3ª Maria Chiara Marzorati (Idea Sport) 1’18″15

100 farfalla Esordienti A maschili (12)

1° Daniele Vernaleone (Idea Sport) 1’14″03

2° Edoardo Campi (Idea Sport) 1’14″10

3° Davide Santoro (Amatori Nuoto Savona) 1’16″01

100 dorso Esordienti B femminili (19)

1ª Vittoria Viola (Rari Nantes Sori) 1’26″01

2ª Giulia Accotardi (Nuoto Club Liguria) 1’31″84

3ª Mirela Sitari (Swimming Club Alessandria) 1’33″41

100 dorso Esordienti B maschili (12)

1° Leone Pertusati (Derthona Nuoto) 1’21″11

2° Davide Marocchi (Amatori Nuoto Savona) 1’28″38

3° Andrea Palenzona (Derthona Nuoto) 1’32″37

100 dorso Esordienti A femminili (21)

1ª Emma Musante (Rari Nantes Sori) 1’15″66

2ª Sofie Alberti (Idea Sport) 1’18″28

3ª Cecilia Roggeri (Nuoto Club Liguria) 1’20″58

100 dorso Esordienti A maschili (28)

1° Mattia Strasia (Nuotatori Genovesi) 1’12″37

2° Federico Bosticco (Idea Sport) 1’13″11

3° Andrea Tagliani (Amatori Nuoto Savona) 1’14″27

100 rana Esordienti B femminili (17)

1ª Benedetta Di Marco (Nuoto Club Liguria) 1’37″79

2ª Anna Luce Marzorati (Idea Sport) 1’39″68

3ª Alice Cicalini (Derthona Nuoto) 1’40″52

100 rana Esordienti B maschili (19)

1° Giuseppe Serafini (Amatori Nuoto Savona) 1’34″96

2° Matteo Lagomarsino (Idea Sport) 1’38″23

3° Giulio Francesco Borgarelli (Derthona Nuoto) 1’38″31

100 rana Esordienti A femminili (20)

1ª Emma Balbis (Idea Sport) 1’24″00

2ª Matilde Riccardi (Idea Sport) 1’25″32

3ª Martina Acquarone (Rari Nantes Imperia) 1’27″93

100 rana Esordienti A maschili (24)

1° Emanuele Pandolfi (Nuoto Club Liguria) 1’18″87

2° Gabriele Mirotta (Idea Sport) 1’20″29

3° Marcello Rolandi (Derthona Nuoto) 1’20″55

100 stile libero Esordienti B femminili (32)

1ª Vittoria Viola (Rari Nantes Sori) 1’14″19

2ª Alessandra Lucaci (Swimming Club Alessandria) 1’21″09

3ª Beatrice Zago (Idea Sport) 1’24″27

100 stile libero Esordienti B maschili (42)

1° Gianluca Calcagno (Nuoto Club Liguria) 1’14″09

2° Alessandro Nappi (Idea Sport) 1’15″00

3° Andrea Monfredini (Derthona Nuoto) 1’15″70

100 stile libero Esordienti A femminili (28)

1ª Emma Balbis (Idea Sport) 1’06″98

2ª Gaia Guerriero (Idea Sport) 1’07″17

3ª Sofie Alberti (Idea Sport) 1’09″24

100 stile libero Esordienti A maschili (33)

1° Gabriele Mirotta (Idea Sport) 1’00″74

2° Mattia Strasia (Nuotatori Genovesi) 1’04″18

3° Federico Bosticco (Idea Sport) 1’05″46

100 misti Esordienti B femminili (20)

1ª Benedetta Di Marco (Nuoto Club Liguria) 1’28″16

2ª Anna Luce Marzorati (Idea Sport) 1’32″37

3ª Nicole Imbesi (Idea Sport) 1’32″67

100 misti Esordienti B maschili (29)

1° Giuseppe Serafini (Amatori Nuoto Savona) 1’27″84

2° Francesco Rossi (Idea Sport) 1’28″69

3° Marco Maialetti (Swimming Club Alessandria) 1’29″34

200 misti Esordienti A femminili (26)

1ª Emma Balbis (Idea Sport) 2’37″10

2ª Lucia Tassinario (Swimming Club Alessandria) 2’38″80

3ª Emma Musante (Rari Nantes Sori) 2’43″75

200 misti Esordienti A maschili (16)

1° Gabriele Mirotta (Idea Sport) 2’34″57

2° Diego Cerruti (Amatori Nuoto Savona) 2’35″43

3° Federico Bosticco (Idea Sport) 2’39″43

4×50 stile libero Esordienti (19)

1ª Idea Sport “A” (Beatrice Zago, Francesco Rossi, Emma Balbis) 2’08″51

2ª Swimming Club Alessandria “A” (Mirela Sitari, Alessandro Nappi, Lucia Tassinario, Gabriele Nardo) 2’11″39

3ª Nuoto Club Liguria “A” (Benedetta Di Marco, Gianluca Calcagno, Anita Cavaliere, Emanuele Pandolfi) 2’12″65

50 stile libero Assoluti femminili (35)

1ª Giulia D’Alessandro (Sport Management) 27″12

2ª Martina Guarisco (Andrea Doria) 27″39

3ª Martina Canova (Andrea Doria) 27″64

50 stile libero Assoluti maschili (30)

1° Matteo Guala (Andrea Doria) 24″50

2° Paolo Ottonello (Nuotatori Genovesi) 24″61

3° Mirgen Mattia Kallaverja (Swimming Club Alessandria) 24″63

200 farfalla Esordienti A femminili (5)

1ª Lucia Tassinario (Swimming Club Alessandria) 2’44″50

2ª Amelia Celiberti (Idea Sport) 2’46″99

3ª Emma Benedetta Tartara (Swimming Club Alessandria) 2’59″23

200 farfalla Esordienti A maschili (8)

1° Diego Cerruti (Amatori Nuoto Savona) 2’39″62

2° Edoardo Campi (Idea Sport) 2’40″79

3° Daniele Vernaleone (Idea Sport) 2’49″18

200 farfalla Ragazzi femminili (4)

1ª Virginia Consiglio (Andrea Doria) 2’26″45

2ª Rebecca Lassandro (Swimming Club Alessandria) 2’31″33

3ª Marta Venezia (Swimming Club Alessandria) 2’31″71

200 farfalla Ragazzi maschili (7)

1° Lorenzo Pugliaro (Amatori Nuoto Savona) 2’19″39

2° Michele Tursilli (Andrea Doria) 2’22″84

3° Walter Ferraro (Andrea Doria) 2’23″71

200 farfalla Assoluti femminili (3)

1ª Giorgia Lutri (NC Montecarlo) 2’20″19

2ª Rachele Moi (Andrea Doria) 2’26″75

3ª Sara Ambrosino (Andrea Doria) 2’41″37

200 farfalla Assoluti maschili (3)

1° Marzio Cossali (Pietro Radici Nuoto) 2’06″46

2° Stefano Gancitano (Andrea Doria) 2’07″07

3° Luca Brighenti (Pietro Radici Nuoto) 2’13″46

200 dorso Esordienti A femminili (9)

1ª Sofie Alberti (Idea Sport) 2’46″13

2ª Cecilia Roggeri (Nuoto Club Liguria) 2’50″18

3ª Emma Benedetta Tartara (Swimming Club Alessandria) 2’56″24

200 dorso Esordienti A maschili (7)

1° Federico Bosticco (Idea Sport) 2’30″67

2° Mattia Strasia (Nuotatori Genovesi) 2’33″70

3° Andrea Tagliani (Amatori Nuoto Savona) 2’35″87

100 dorso Ragazzi femminili (11)

1ª Sara Muzatsinda (Andrea Doria) 1’08″40

2ª Federica Ghibellini (Nuotatori Genovesi) 1’09″64

3ª Serena Amadei (Andrea Doria) 1’10″33

100 dorso Ragazzi maschili (13)

1° Ludovico Colussi (Swimming Club Alessandria) 1’01″78

2° Emanuele Ferrari (Andrea Doria) 1’02″36

3° Samuele Fornelli (Andrea Doria) 1’04″92

100 dorso Assoluti femminili (9)

1ª Rossella Zunino (Amatori Nuoto Savona) 1’06″53

2ª Martina Fresia (Andrea Doria) 1’07″44

3ª Giovanna Ghibellini (Nuotatori Genovesi) 1’07″68

100 dorso Assoluti maschili (6)

1° Carlo Mariano (NC Montecarlo) 1’01″75

2° Giacomo Venezia (Swimming Club Alessandria) 1’01″99

3° Alessandro Pugliese (Swimming Club Alessandria) 1’02″06

200 rana Esordienti A femminili (10)

1ª Emma Balbis (Idea Sport) 3’01″94

2ª Matilde Riccardi (Idea Sport) 3’06″88

3ª Cecilia Roggeri (Nuoto Club Liguria) 3’11″47

200 rana Esordienti A maschili (10)

1° Emanuele Pandolfi (Nuoto Club Liguria) 2’53″84

2° Lorenzo Giordano (Nuoto Club Liguria) 2’55″60

3° Thomas Signori (Amatori Nuoto Savona) 2’57″69

200 rana Ragazzi femminili (10)

1ª Rachele Celiberti (Andrea Doria) 2’44″29

2ª Eleonora Mela (Nuoto Club Liguria) 2’44″64

3ª Jodie Mistri (Pietro Radici Nuoto) 2’49″50

200 rana Ragazzi maschili (12)

1° Francesco Costa (Amatori Nuoto Savona) 2’35″41

2° Stefano Elia Marzorati (Andrea Doria) 2’35″95

3° Matteo Berta (Swimming Club Alessandria) 2’38″54

200 rana Assoluti femminili (1)

1ª Vittoria Vignolo (Andrea Doria) 2’48″26

200 rana Assoluti maschili (3)

1° Alessandro Cuttaia (Andrea Doria) 2’19″93

2° Gabriele Riva (Team Nuoto Lombardia) 2’29″47

3° Stefano Titta (Pietro Radici Nuoto) 2’33″40

200 stile libero Esordienti A femminili (15)

1ª Lucia Tassinario (Swimming Club Alessandria) 2’23″22

2ª Gaia Guerriero (Idea Sport) 2’23″51

3ª Sofie Alberti (Idea Sport) 2’27″60

200 stile libero Esordienti A maschili (18)

1° Gabriele Mirotta (Idea Sport) 2’14″54

2° Edoardo Campi (Idea Sport) 2’22″21

3° Gabriele Nardo (Swimming Club Alessandria) 2’23″18

400 stile libero Assoluti femminili (14)

1ª Elisa Cattaneo (Pietro Radici Nuoto) 4’24″14

2ª Federica Allara (Andrea Doria) 4’27″18

3ª Anna Filadelli (Andrea Doria) 4’30″09

400 stile libero Assoluti maschili (8)

1° Matteo Guala (Andrea Doria) 3’57″22

2° Andrea Filadelli (Andrea Doria) 4’00″53

3° Nicolò Virginio Zappettini (Team Nuoto Lombardia) 4’05″28

50 farfalla Assoluti femminili (7)

1ª Giorgia Lutri (NC Montecarlo) 28″61

2ª Martina Canova (Andrea Doria) 29″09

3ª Valeria Gallerani (Acqua Time) 29″29

50 farfalla Assoluti maschili (7)

1° Marzio Cossali (Pietro Radici Nuoto) 26″06

2° Kevin Canepari (Swimming Club Alessandria) 26″11

3° Tiberio D’Angelo (Swimming Club Alessandria) 26″75

50 dorso Assoluti femminili (8)

1ª Rossella Zunino (Amatori Nuoto Savona) 30″99

2ª Elena Sereni (Andrea Doria) 31″01

3ª Anna Caterina Motta (Team Nuoto Lombardia) 31″14

50 dorso Assoluti maschili (5)

1° Michele Castelli (Team Nuoto Lombardia) 27″67

2° Alessandro Pugliese (Swimming Club Alessandria) 28″17

3° Carlo Mariano (NC Montecarlo) 29″10

50 rana Assoluti femminili (10)

1ª Martina Canova (Andrea Doria) 33″36

2ª Fiammetta Ardinghi (Andrea Doria) 33″78

3ª Rachele Bonadio (Andrea Doria) 33″89

50 rana Assoluti maschili (7)

1° Tiberio D’Angelo (Swimming Club Alessandria) 30″70

2° Gabriele Riva (Team Nuoto Lombardia) 31″04

3° Paolo Ottonello (Nuotatori Genovesi) 31″54

200 stile libero Ragazzi femminili (11)

1ª Greta Cappanera (Andrea Doria) 2’13″81

2ª Marta Venezia (Swimming Club Alessandria) 2’19″42

3ª Giulia Latta (Nuotatori Genovesi) 2’22″24

200 stile libero Ragazzi maschili (15)

1° Andrea Maialetti (Swimming Club Alessandria) 2’04″35

2° Luka Allmeta (Pietro Radici Nuoto) 2’04″40

3° Francesco Zanola (Swimming Club Alessandria) 2’05″75

200 stile libero Assoluti femminili (13)

1ª Valentina Norero (Nuotatori Genovesi) 2’07″65

2ª Elisa Cattaneo (Pietro Radici Nuoto) 2’08″85

3ª Anna Filadelli (Andrea Doria) 2’08″87

200 stile libero Assoluti maschili (6)

1° Andrea Filadelli (Andrea Doria) 1’53″71

2° Nicolò Virginio Zappettini (Team Nuoto Lombardia) 1’55″41

3° Stefano Titta (Pietro Radici Nuoto) 1’58″77

100 farfalla Ragazzi femminili (15)

1ª Virginia Consiglio (Andrea Doria) 1’07″75

2ª Sara Muzatsinda (Andrea Doria) 1’08″07

3ª Martina Guarisco (Andrea Doria) 1’08″12

100 farfalla Ragazzi maschili (11)

1° Davide Sala (Acqua Time) 1’00″00

2° Lorenzo Pugliaro (Amatori Nuoto Savona) 1’03″25

3° Ludovico Romaniello (Andrea Doria) 1’03″89

100 farfalla Assoluti femminili (2)

1ª Giorgia Lutri (NC Montecarlo) 1’02″57

2ª Camilla Berlingieri (Andrea Doria) 1’15″09

100 farfalla Assoluti maschili (6)

1° Marzio Cossali (Pietro Radici Nuoto) 56″62

2° Alessandro Cuttaia (Andrea Doria) 59″70

3° Luca Brighenti (Pietro Radici Nuoto) 1’00″36

200 dorso Ragazzi femminili (10)

1ª Virginia Consiglio (Andrea Doria) 2’28″41

2ª Lucrezia Bonadio (Andrea Doria) 2’29″70

3ª Federica Ghibellini (Nuotatori Genovesi) 2’31″10

200 dorso Ragazzi maschili (8)

1° Ludovico Colussi (Swimming Club Alessandria) 2’14″19

2° Emanuele Ferrari (Andrea Doria) 2’14″53

3° Samuele Fornelli (Andrea Doria) 2’14″94

200 dorso Assoluti femminili (8)

1ª Sara Pusceddu (Andrea Doria) 2’15″85

2ª Rossella Zunino (Amatori Nuoto Savona) 2’21″46

3ª Lucrezia Sole (Andrea Doria) 2’21″92

200 dorso Assoluti maschili (3)

1° Michele Castelli (Team Nuoto Lombardia) 2’09″92

2° Alessandro Mesturini (Amatori Nuoto Savona) 2’17″38

3° Fabio Pellaco (Nuotatori Genovesi) 2’24″66

100 rana Ragazzi femminili (12)

1ª Gaia Vitali (Andrea Doria) 1’17″64

2ª Rachele Celiberti (Andrea Doria) 1’18″82

3ª Eleonora Mela (Nuoto Club Liguria) 1’09″02

100 rana Ragazzi maschili (14)

1° Vittorio Migliardi (Amatori Nuoto Savona) 1’09″03

2° Matteo Berta (Swimming Club Alessandria) 1’09″10

3° Stefano Elia Marzorati (Andrea Doria) 1’11″37

A breve gli altri 6 podi