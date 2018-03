Alassio. Settimana con tanti impegni e diverse soddisfazioni per i colori gialloblù che hanno visto scendere in campo tanti gruppi, ecco nel dettaglio come è andata.

Giovedì l’Under 15 gioca a Pietra Ligure e vince con il Maremola 52-57 al termine di una gara equilibrata dove i tatticismi della squadra avversaria riescono ad essere superati, anche se a fasi alterne. “Abbiamo ben giocato superando la press alternata alla zona e alla uomo della squadra avversaria. A livello difensivo riusciamo ad essere più concentrati sui blocchi avversari anche per il nostro semplice basket fatto semplicemente di spaziature e intensità”.

Venerdì seconda partita in due giorni per i ragazzi dell’Under 15 con Arrighetti lasciato a riposo. Questa volta, dopo un buon inizio, i gialloblù patiscono i 40 minuti di zona del Varazze non riuscendo a correre in contropiede ed essendo poco precisi al tiro. “Alla fine cediamo 44-37 in una partita dal basso punteggio dove abbiamo ben giocato solo nel primo quarto prima di andare al loro ritmo senza imporre il nostro”.

Sabato mattina per alcuni 2004 era la terza partita in tre giorni ma l’Under 14 élite riesce a giocare una gara di grande intensità superando Vado Ligure con un ottimo 96-39. “Abbiamo ben giocato incrementando il punteggio quarto dopo quarto dove tutti i ragazzi sono stati protagonisti quando sono stati chiamati in causa”.

Nel pomeriggio doppia partita Esordienti 2006-07 con entrambe le gare molto equilibrate: i primi a scendere in campo sono i maschi che con Finale, rispetto al -24 dell’andata, giocano una gara gagliarda cedendo di sole 3 lunghezze, 32-35 il punteggio che evidenzia l’ottimo miglioramento dei gialloblù.

Subito dopo è il turno della squadra femminile Esordienti che vince con Diano Marina 22-18 nonostante sia scesa in campo con diverse assenze ma chi era presente si è comportata ottimamente portando a casa la vittoria. “Complimenti ad entrambe le squadre Esordienti, sia maschili che femminili, che pian piano mettono in pratica ciò che viene fatto ad allenamento”.

Gli Aquilotti 2007-08 di Betta giocano una gara equilibrata, vincono due tempi, ne pareggiano uno e ne perdono tre cedendo al Cairo 13-11 al termine di una bella partita. “Bella partita, tanto entusiasmo e peccato solo per qualche assenza causa malattia”.

Domenica mattina l’Under 13 gioca una gara intensa con Sanremo vincendo 99-43 e dove il dato più positivo è che tutti e 12 i ragazzi gialloblu scesi in campo hanno fatto almeno un canestro. “Bella partita dei nostri ragazzi, giocata con ottima intensità che conferma il primato in classifica per i gialloblù”.

Nel pomeriggio l’Under 20 Maschile, in formazione ridotta causa i lunghi infortuni, gioca una buona gara a Genova con Ardita nonostante la sconfitta per 67-44. “Dopo un primo quarto a fasi alterne i ragazzi hanno ben giocato nonostante il passivo”. In serata la Serie C femminile, priva di Francesca e Larissa, sfiora la vittoria con il Basket Cairo che vince 63-68 al termine di un match equilibrato. “E’ mancato davvero poco per ottenere il referto rosa, peccato per le assenze ma chi è scesa in campo ha fatto in pieno il proprio dovere”.

Sempre domenica c’è stato un altro allenamento per i 18 ragazzi della rappresentativa ligure, tra cui il gialloblù Lorenzo Mola, in vista del Trofeo delle Regioni dove, ricordiamo, andranno in 12.

Nelle foto: l’Under 15 contro il Maremola; l’Under 14 élite contro il Vado.