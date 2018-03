Finale Ligure. E’ l’unico seggio della piccola frazione di Gorra, nell’entroterra finalese: è quello in piazza dell’Annunziata, sede della locale Pro Loco, dove il Comune ha allestito il seggio per agevolare il voto agli abitanti. Peccato però che il locale utilizzato è risultato privo di riscaldamento, con l’impianto non funzionante.

Quindi da questa mattina le operazioni di voto per queste elezioni politiche si sono svolte al freddo, con basse temperature e disagi per gli scrutinatori e il personale di pubblica sicurezza, due finanzieri e un agente della polizia municipale.

Il problema era già stato segnalato al Comune di Finale Ligure che ha mandato alcune stufette per riscaldare il seggio: stufette risultate però inutilizzabili, sia quelle a gas per l’odore quanto quelle elettriche che non appena attivate hanno provocato il totale black out della corrente elettrica, con ulteriori disagi. E così si è votato al freddo, con non poche proteste da parte dei cittadini della frazione.

Nel mirino il mancato controllo sull’impianto di riscaldamento del locale nell’allestimento del seggio.

E la situazione potrebbe ancora peggiorare in serata quando le temperature saranno ancora più basse: le urne sono aperte fino alle ore 23:00 e in seguito inizieranno le operazioni di spoglio, anche queste “alla ghiaccio”.