Savona. “Senza entrare nel merito dell’opportunità o meno di diramare l’allerta, una sola cosa è certa: l’allerta deve servire a prevenire situazioni di disagio e di pericolo e non a giustificare la totale inefficienza del sistema di prevenzione comunale di fronte ad una nevicata (nemmeno troppo copiosa) ed al prevedibilissimo ghiaccio”. Così il Pd di Savona attacca l’amministrazione comunale sull’emergenza neve nella città della Torretta, con gravi disagi per i cittadini e strade non percorribili per la neve e il ghiaccio.

“Una città che, a fronte di un evento previsto e nemmeno così straordinario, si ritrova alla mattina con l’accesso all’ospedale non percorribile (all’ospedale, non al cinema) è una città mal amministrata”.

di 68 Galleria fotografica Le immagini della nevicata del 2 marzo









“Questa mattina si arrivava agevolmente a Sassello ma non si riusciva a salire in Valloria? L’allerta non è una scusante ma una aggravante. Lo sapevate ma non avete saputo fare nulla”.

“Cara sindaco, cara giunta, qualcuno ne risponderà o, per lo meno, chiederà scusa e ammetterà che non sa fare il mestiere per cui pagato dai cittadini o siete troppo impegnati a capire come ripartire le poltroncine che si libereranno nel dopo elezioni?” si chiede ironicamente il Pd di Savona.

La replica dell’amministrazione Caprioglio non si è fatta attendere: “A Savona la situazione è sotto controllo – rassicura l’assessore alla protezione civile Maurizio Scaramuzza – Le dichiarazioni di Arboscello sono propaganda elettorale fuori luogo e senza alcun riscontro con la realtà: pensi ai problemi di Bergeggi”.

“Arboscello è lo stesso che il giorno prima polemizzava contro l’allerta, che poi si è rivelata più che giustificata. La smetta di fare brutte figure e di fare campagna elettorale e pensi di più al territorio. Nonostante le condizioni meteo avverse e le problematiche verificatesi per la viabilità sull’autostrada (quindi indipendenti dalla nostra volontà) la città ha reagito in maniera esemplare alla nevicata, grazie al lavoro di prevenzione e alla presenza costante della protezione civile, di Ata, e della polizia municipale. Gli spargisale e gli spazzaneve sono operativi da giorni: l’impegno è stato massimo, giorno e notte. Le parole di Arboscello sono un insulto ai tanti volontari e a tutti coloro che hanno prestato servizio per evitare il verificarsi di pericoli e disagi gravi. È deplorevole utilizzare gli eventi meteo per fare propaganda elettorale in vista delle politiche”.