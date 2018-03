Savona. Sarà ancora il maltempo a farla da padrone in questo weekend nel savonese, con alcune manifestazioni e iniziative all’aperto o on luoghi pubblici che saranno cancellate o rinviate per le avverse condizioni meteo e la proroga dello stato di allerta in Liguria.

In calendario, meteo permettendo, sono in programma diversi eventi nelle località della provincia: teatro, musica, spettacolo e solidarietà.

Veniamo alle principali manifestazioni ed eventi: a Savona c’è grande attesa per l’evento con Annalisa, la cantautrice savonese sarà al Feltrinelli Point per chiudere il tour di presentazione e firmacopie del suo nuovo album “Bye Bye”. Finalmente la terza classificata alla finalissima del Festival di Sanremo 2018 sarà nella sua città d’origine per incontrare tutti i suoi fan. Appuntamento domenica alle ore 15:00.

Presso la sala ristorante dell’Hotel Solemare, in lungomare Cristoforo Colombo, sabato 3 marzo alle ore 21:00, i ragazzi del Leo Club Albenga organizzano l’evento benefico a favore dell’associazione BastaPoco onlus: “Cena al contrario”. Si partirà dal dolce per poi risalire il menù fino ad arrivare all’antipasto! Ma la cosa più importante è che alla fine di questa serata tutto il ricavato sarà devoluto alla onlus. Per gli appuntamenti dance segnaliamo per sabato 3 marzo alla discoteca B. Spider di Bragno, alle ore 20, cena a buffet, e dalle 22:30 Divina in concerto. A seguire dance commerciale e revival con dj Nervoso e dj Zàrin.

Musica al femminile sabato 3 marzo, con inizio alle ore 21:00, al teatro Sacco di Savona con Annie “la Rouge” Marsala, cantante, chitarrista e autrice della scena musicale savonese che propone le sue canzoni e quelle della produzione del duo acustico The Persuaders, fondato con il valente bassista Simone Perata, sul palco insieme a lei. Il viaggio musicale si snoda attraverso le sonorità che contraddistinguono quello che è stato definito “il duo più cool della riviera”: una voce femminile, sostenuta dalla ritmica della chitarra acustica della rossa cantante e impreziosita dal fine ricamo melodico del nobile bassista. Canzoni d’autore composte da Annie, alcune insieme al “socio” Simone, in cui riecheggiano le influenze rock, folk e pop del comune retroterra musicale e le personali rivisitazioni di brani famosi del miglior repertorio angloamericano dagli anni ’70 ai giorni nostri.

Il Teatro delle Udienze di Finalborgo porta in scena lo spettacolo per le famiglie “L’invasione degli scarafaggi – La mafia spiegata ai bambini” di e con Valentina Vecchio, ispirato all’omonimo libro illustrato edito dalla Beccogiallo autori Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Regia di Alessio Di Modica, costumi di Maria Gataleta. Produzione: Area Teatro di Augusta (Siracusa) e Cavalieri Erranti, in collaborazione con Libera Puglia e Beccogiallo. Lo spettacolo teatrale, inserito nella stagione teatrale ragazzi 2017 – 2018 organizzata dall’associazione culturale Baba Jaga e promosso dalla Compagnia di San Paolo e dal Comune di Finale Ligure, racconta la storia di una serena cittadina nella quale, in un giorno di sole, arriva silenzioso un misterioso “virus” che trasforma gli abitanti in scarafaggi. L’appuntamento è per domenica 4 marzo alle ore 16 e 30.

Un musical “scoppiettante”, frizzante e divertente, adatto a grandi e piccini. E’ quello che andrà in scena sabato 3 marzo, alle ore 16, presso il teatro comunale Guido Moretti di Pietra Ligure: intitolato “Cena a Casa Addams” ed interamente cantato dal vivo, sarà rappresentato dalla Compagnia Nati da un Sogno di Savona. La vita, la morte e tutte le varianti intermedie scorrono come al solito nella estremamente normale Casa Addams. Ma la loro routine sta per essere stravolta dall’arrivo a cena del fidanzato di Mercoledì e della sua famiglia. I problemi sono assicurati, anche perché arrivano da Dallas: una tentennante cittadina famosa solo per JR, Chuck Norris e il barbecue… l’incontro scatenerà un mix di colpi di scena, coreografie mozzafiato, personaggi storici e tante, tante risate.

Ritorna Giacomo Fuga, pianista di fama che il pubblico apprezza non solo per la sua grande padronanza della tecnica strumentale ma soprattutto per la sua capacità di dar vita a interpretazioni di grande intensità emotiva. Nel quarto concerto della rassegna “Pomeriggi Musicali 2018”, organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Finale Ligure, Fuga sarà impegnato in un programma dedicato interamente alle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven. Appuntamento sabato 3 marzo, alle ore 17:00, presso l’Auditorium di Santa Caterina.

Sabato 3 e domenica 4 marzo, Laghi Gallinara di Bastia d’Albenga riaprono la stagione con “10 Quintali” la gara alla trota più grossa. La sera prima della gara saranno immesse nel lago 10 quintali di trote iridea da 0,5 fino a 10kg, con 20 premi alla trota più grossa. I laghi sono aperti tutti i giorni e per tutta la stagione verranno immesse solo trote giganti al 100%. Per partecipare occorre essere iscritti all’associazione.

Infine a Savona pranzo di solidarietà a sostegno del progetto “Educare alla vita” della onlus Savona nel cuore dell’Africa, che opera in Repubblica Centroafricana. L’iniziativa si terrà domenica 4 marzo alle ore 12 e 30.

E a Loano “Benvenuta Gardensia!”, la campagna di Aism dedicata alle donne affette da sclerosi multipla. Il 3 ed il 4 e poi ancora l’8 marzo, Festa della Donna, in cinquemila piazze italiane oltre diecimila volontari invitano a scegliere (con un contributo minimo di 15 euro l’una) una pianta di gardenia o una di ortensia, o entrambe, per sostenere la ricerca e l’assistenza, due facce della stessa medaglia: l’impegno a fianco delle persone. La campagna si svolgerà in piazza Rocca.

Per tutti gli altri eventi e manifestazioni nelle località della provincia di Savona è possibile consultare la nostra sezione Life.