Maltempo: di nuovo isolate le frazioni Pallareto, Conradi e Fucine a Murialdo

Murialdo. Sono di nuovo isolate le frazioni di Pallareto, Conradi e Fucine, a Murialdo. Lo stato di allerta proclamato dalla protezione civile regionale e soprattutto le abbondanti piogge delle ultime ore hanno nuovamente compromesso la percorribilità del guado che permette il transito delle auto.

Il guado era stato costruito in sostituzione del ponte crollato nel novembre 2016, durante l’alluvione.

Al momento le frazioni sono raggiungibili solamente in fuoristrada, passando per una via alternativa, quella dei Grassi