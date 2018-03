Provincia. Come previsto, un’intensa perturbazione atlantica sta interessando ormai da qualche giorno il Mediterraneo Occidentale e nel suo lento procedere verso levante interesserà nel corso della giornata odierna la Liguria.

Secondo gli esperti del Centro Limet, già nel corso della nottata forti rovesci hanno interessato in particolar modo l’estremo ponente genovese. Le zone più colpite sono quelle tra Arenzano e Pegli con accumuli che variano tra i 50 e gli 80 millimetri dalla mezzanotte. In queste zone nel corso delle prossime ore si supereranno agevolmente i 100 millimetri e non sono esclusi locali disagi per allagamenti. Sul resto della Regione non è che la situazione sia migliore. Infatti piove moderatamente un po’ ovunque con accumuli compresi tra i 15 ed i 30 millimetri dalla mezzanotte.

Nel corso della giornata la situazione non migliorerà ed in corrispondenza del passaggio del fronte freddo (che avverrà a metà giornata) non è escluso anche qualche colpo di tuono accompagnato da locali grandinate. Nel primo pomeriggio avverrà il passaggio di un intensa linea di rovesci, con possibilità qualche colpo di tuono, da ovest verso est. Successiva tendenza a miglioramento del tempo a partire da ponente con ultimi rovesci (post frontali) in serata sul settore centro orientale.

Il profilo termico rimarrà invariato con temperature nelle medie del periodo. Lungo le coste non si salirà sopra i 13 gradi, mentre nelle zone interne le massime potranno raggiungere i 10 gradi.

Ventilazione tra debole e moderata da nord sul savonese, dai quadranti meridionali sul resto della Regione. In caso di temporali non sono esclusi colpi di vento di direzione irregolare. Mare mosso sottocosta, molto mosso al largo.