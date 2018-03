Liguria. Situazione: Flussi atlantici instabili scorrono da ovest verso est trasportando veloci fronti che influenzerranno a tratti il tempo anche sulla nostra regione.

Avvisi: Venti settentrionali a tratti forti, specie su centro ponente in mattinata.

Cielo e Fenomeni: Nuvoloso al mattino con nubi più compatte sul settore centro orientale, dove non si esclude qualche residuo piovasco. Possibili schiarite a ponente. Nel corso della giornata nuvolosità sparsa con qualche apertura, con basso rischio di precipitazioni. In serata e nottetempo possibile infittimento della nuvolosità con qualche locale rovescio non escluso.

Venti: Settentrionali moderati o tesi. Localmente forti al mattino sul centro ponente. In attenuazione in giornata.

Mari: Stirato sotto costa o localmente mosso per onda lunga. Mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento.

Costa: min 5/+8°C, max +8/+12°C

Interno: min -5/2°C, max 1/+4°C