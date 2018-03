Liguria. Pioggia sulla costa, neve nell’entroterra. E’ questa la situazione meteo per la giornata di oggi. Secondo gli esperti del Centro Limet, una serie di fronti perturbati atlantici interesseranno la Liguria nei prossimi giorni e apporteranno generali condizioni di instabilità. Precipitazioni localmente intense nelle ore centrali di oggi, sabato, con nevicate fino ai fondovalle sui versanti padani sul settore centro-orientale della regione. Non si esclude qualche colpo di tuono. Neve abbondante nelle zone interne, fino ai fondovalle sui versanti padani.

Dopo la pausa notturna, rapido aumento della nuvolosità su tutta la regione. Precipitazioni in arrivo dal golfo in direzione della costa centro-levantina in tarda mattinata, ma in rapida estensione a tutta la regione nelle ore centrali del giorno. Occasionali rovesci accompagnati da qualche colpo di tuono saranno possibili dal Savonese di Levante fino al Tigullio, in successiva estensione allo spezzino tra il pomeriggio e la serata. Quota neve inizialmente sui 700-800 metri, ma un calo fino ai fondovalle sui versanti padani e tra i 500 e i 600 metri lato costa sul centro-ponente, 700-900 metri e lavante. Tra il pomeriggio e la serata attenuazione dei fenomeni ad iniziare dalla Riviera di Ponente con schiarite, ancora piogge a levante, in attenuazione nella successiva notte.

Venti moderati inizialmente da sud-est; brusca rotazione a nord sul settore centro-occidentale da metà giornata con intensità sostenuta. In serata vento da nord su tutta la regione.

Mare da mosso a molto mosso. Temperature in aumento: sulla costa minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 6 e 10 gradi; all’interno minme tra -5 e 2 gradi; massime tra 1 e 4 gradi.