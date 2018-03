Savona. Si è conclusa alle 18 di ieri l’allerta per neve in Liguria, tuttavia nella notte non sono mancate gelate notturne soprattutto in Valbormida, nell’entroterra savonese e sulle alture: il peggio, però, sembra essere passato con “Burian” che si è allontanato dal territorio ligure. Secondo le previsioni di Limet una serie di fronti perturbati atlantici interesseranno la Liguria nei prossimi giorni e apporteranno generali condizioni di instabilità. Un mese di marzo che si conferma pazzerello.

Per questa domenica al mattino nubi sparse interesseranno tutta la regione risultando più compatte sul settore centrale. Dal primo pomeriggio probabili rovesci interesseranno il genovese e il savonese orientale altrove asciutto. quota neve sopra i 1200 metri.

Queste le previsioni per i prossimi due giorni del Centro Meteo Arpal:

DOMANI, DOMENICA 4 MARZO: Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata con addensamenti sempre più consistenti. Nel corso del pomeriggio possibili deboli precipitazioni sparse che in serata potranno assumere carattere di rovescio in particolare su Centro-Levante; sui versanti padani di Centro-Ponente possibili spolverate nevose. Nella notte locali gelate in particolare nelle zone interne.

Venti: dai quadranti orientali fino a moderati in rotazione da Nord ed in rinforzo fino a forti la sera.

Mare: molto mosso in calo fino a mosso nel pomeriggio.

Umidità: su valori alti.

Segnalazioni di protezione civile: nessuna.

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento

DOPODOMANI, LUNEDÌ 5 MARZO: Una nuova perturbazione entra in area Mediterranea dal Golfo del Leone favorendo un richiamo di umidità sulla nostra regione. Dalla notte piogge diffuse anche a carattere nevoso sui versanti padani di Centro-Ponente dove le temperature si manterranno su valori bassi. Possibili gelate diffuse nelle zone interne del Centro e di Ponente. In serata le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o temporale.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali su Centro-Ponente in rinforzo nel pomeriggio, in prevalenza deboli da Est a Levante.

Mare: mosso, stirato sottocosta sul Centro, molto mosso al largo.

Umidità: su valori alti.

Segnalazioni di protezione civile: gelate diffuse.

Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

E anche per martedì 6 marzo è previsto un possibile passaggio di un nuovo impulso instabile, con quota neve quasi fino al fondovalle nelle zone interne. Il quadro, però, necessità di ulteriori conferme a causa di una forte incertezza previsionale.