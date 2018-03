Maltempo, Trenitalia rimborsa i biglietti regionali non utilizzati durante l’allerta

Liguria. In seguito alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno comportato modifiche alla normale circolazione ferroviaria, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione qualsiasi stazione della regione Liguria validi dall’1 al 3 marzo 2018.

I viaggiatori potranno presentare la richiesta entro domenica 11 marzo 2018 presso le biglietterie e le agenzie di viaggio che hanno emesso il biglietto oppure scrivere alla Direzione Regionale Liguria all’indirizzo rimborsi.drli@trenitalia.it allegando il biglietto originale (tagliando cartaceo o stampa del PDF se si tratta di un biglietto elettronico).

Trenitalia ricorda che “in considerazione dell’allerta grave di protezione civile il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, Rete Ferroviaria Italiana, é stato costretto ad applicare il piano di emergenza grave e l’impresa ferroviaria si é attivata per riprogrammare i treni, istituire i bus e garantire l’assistenza”.

In Liguria, fatto salvo gli allungamenti dei tempi di percorrenza dei bus e dei treni, inevitabilmente influenzati dalle condizioni meteo, non si sono registrati arresti di treni in linea.