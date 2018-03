Maltempo in arrivo sulla Liguria, slitta ad ottobre “Borghetto West”

Borghetto Santo Spirito. E’ stata definitivamente annullata la manifestazione di “Borghetto West” che si sarebbe dovuta tenere domenica 11 marzo a Borghetto Santo Spirito. A deciderlo gli organizzatori di “Vivi Borghetto”.

“Purtroppo le condizioni meteorologiche non sono dalla nostra parte in questo 2018 – dicono i rappresentanti dell’associazione – Abbiamo visto che sia sabato 10 marzo che domenica 11 nella nostra zona pioverà (domenica anche copiosamente) e pertanto siamo costretti a rimandare per la seconda volta data e manifestazione. E visto che ormai non potremmo più usufruire delle nostre spiagge perché i balneari dovranno iniziare a spianarle in vista della stagione estiva, l’appuntamento è rinviato ad ottobre”.

“Nel frattempo, tempo permettendo, aspettiamo tutti a ‘Borghetto e Mortaio’, la manifestazione promossa dal Comune che si terrà domenica 18 marzo dalle 10 alle 18 in piazza Madonna della Guardia”.