Maltempo in arrivo: nuovamente posticipata la Granfondo Internazionale Laigueglia

Laigueglia. Le previsioni meteo avverse diramate per il fine settimana, tendenti ad un marcato peggioramento, ha obbligato il Gs Alpi a posticipare nuovamente la data di svolgimento della Gran Fondo Internazionale Laigueglia.

Dopo aver accuratamente studiato il calendario ciclo-amatoriale, il presidente Vittorio Mevio ha deciso di posticipare la grande classica ligure a domenica 22 aprile, accorpandola, di fatto, alla Gran Fondo di Alassio (sempre organizzata dal Gs Alpi) che aveva già subito uno slittamento di data proprio per lasciare spazio, in questo weekend, alla Gran Fondo Laigueglia.

Domenica 22 aprile, dunque, andrà in scena un maxi-evento ciclistico a cui prenderanno parte sia gli iscritti della Gran Fondo Internazionale Laigueglia sia gli iscritti della Gran Fondo di Alassio.

“Inutile rimarcare il dispiacere per questo nuovo rinvio – spiega Vittorio Mevio – ma con le condizioni meteo in costante peggioramento c’era il serio rischio di disputare la corsa in condizioni estreme, sottoponendo i ciclisti ad inutili pericoli. Per questo, privilegiando come al solito la tutela degli atleti rispetto alle esigenze logistiche, abbiamo optato per un nuovo rinvio, decidendo di unire la Gran Fondo Laigueglia alla Gran Fondo di Alassio. A fine aprile, infatti, i rischi d’imbattersi nuovamente nel maltempo sono quasi inesistenti. L’abbinamento fra i due eventi che, lo ricordo, hanno la stessa regìa organizzativa, darà vita ad un meraviglioso fine settimana di sport e aggregazione che, ne sono certo, ci rinfrancherà da tutti questi inconvenienti“.

La Granfondo Internazionale Laigueglia fa parte dei circuiti Alè Challenge, Coppa Liguria, Zero Wind, InBici Top Challenge, Prestigio e Gran Trofeo Gs Alpi.