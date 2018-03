Malore ai seggi di via Caboto, a trovare il defibrillatore è stata un’alunna di dieci anni

Savona. Le elezioni politiche 2018 resteranno nella memoria di una bambina di dieci anni, non certo per il risultato o per i candidati, che per la piccola non sono ancora importanti. Questa mattina, intorno alle 11, Giada ha accompagnato i genitori alle urne, e mentre papà e mamma erano all’interno del seggio di via Caboto, proprio dove lei frequenta la quinta elementare, si è seduta su una panchina accanto ad un anziano che attendeva il suo turno per votare.

L’uomo, vittima di un arresto cardio-circolatorio, si è accasciato sulla spalla della bambina, la quale, imbarazzata ma allo stesso tempo impietosita, ha pensato che si fosse addormentato. E’ stata una donna a dare l’allarme, e per fortuna nella scuola erano presenti un infermiere e un medico, ma nessuno sapeva dove fosse il defibrillatore indispensabile per i solerti soccorritori. Ecco quindi che Giada, prontamente, si è diretta verso la palestra, accompagnata dalla madre, che nel frattempo l’aveva raggiunta, e da un agente della polizia penitenziaria in servizio nel seggio.

Grazie al suo prezioso aiuto, l’anziano è stato rianimato dal personale sanitario già presente e dal 118 sopraggiunto, e, successivamente, i militi della Croce bianca di Savona lo hanno trasportato all’ospedale San Paolo. Per la bambina un grande spavento, e dopo il suo gesto da eroina la piccola si è messa a piangere e ha trascorso un pomeriggio in ansia. Una “scena” decisamente pesante per lei, ma il suo coraggio è servito per salvare una vita umana.