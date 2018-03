Savona. Si è concluso il campionato italiano di taekwondo e per l’Olimpia Savona giunge ancora una medaglia, che si unisce a quelle di Gavarone e Ciarlo dei giorni scorsi.

A Olbia Luca Gualdi ha conquistato per la palestra Olimpia una sudata e sofferta medaglia di bronzo, cedendo il posto in semifinale al futuro campione italiano. Il bilancio non può quindi che essere positivo, con tre podi per il team savonese, che si conferma ai massimi livelli – soprattutto giovanili – e che può ambire a occupare anche i posti con la casacca azzurra della nazionale italiana. A due anni dai Giochi di Tokyo 2020, nulla vieta di sognare.