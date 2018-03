Cairo Montenotte. Ieri mattina, alle 11, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Lorenzo di Cairo Montenotte, gremita di fedeli, si è svolto il Service del Lions Club Valbormida a favore del Centro di Ascolto/Caritas cairese.

Il cerimoniere del Lions Club Valbormida Felice Rota, nel portare i saluti del Presidente del Club Prof. Vncenzo Andreoni, assente per motivi di salute, ha delineato a grandi linee gli scopi del Lionismo, il motto “We serve”, la Mission, il Codice dell’Etica Lionistica che afferma di servire la comunità e rispondere ai suoi bisogni umanitari, soprattutto: “essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi”.

Il responsabile del Comitato Lions Pro-Fame Dott. Michele Giugliano nel prendere la parola ha riferito che i Lions Club International “è la più grande associazione di volontariato del Mondo con i suoi 1.500.000 iscritti, solo in Italia sono 42.000 soci. I Lions sono uomini e donne impegnati in progetti umanitari: servono i giovani, proteggono l’ambiente, donano la vista essendo chiamati cavalieri dei ciechi, alleviano la fame”.

Il Lions Club Valbormida è arrivato al 40° anno di attività, essendo stato fondato il 18/04/17 con consegna della Carta Costituzionale il 19/06/77. “Nell’arco dei suoi quarantanni di Servizio ha progettato ed attuato oltre 200 Services: culturali, sociali, artistici, sanitari, d’opinione, services volti a finanziarne altri” spiegano dal Club.

“Per citarne alcuni: Restauro affreschi in Chiesa, molte opere d’arte, Pala di San Lorenzo dell’Abside della Chiesa di Cairo M.tte, premi scolastici, concorso un poster per la pace, restauro Santa Maria Extramuros di Millesimo, interventi di sostegno ai bisognosi, convegno sanitari, pubblicazione di libri, donazione di tricolore, apparecchiature elettromedicali per l’Ospedale di Cairo, libro sul cammino di S. Francesco, donazione di cane guida, poltrone elettriche per persone disabili” spiegano dal Lions Club Valbormida

“Oggi – continua il Responsabile del Comitato – il Lions Club Valbormida presenta per la quinta volta consecutiva il Service a favore del Centro di Ascolto/Caritas di Cairo M.tte per la sua continua azione di Solidarietà rivolta alle persone bisognose della nostra Comunità, che purtroppo sono in costane aumento, sempre più anziani soli e famiglie non abbienti. Grazie ad una simpatica lotteria che ha avuto luogo, in occasione del quarantesimo di Charter del Club, nei locali della Scuola di Formazione delle Polizia Penitenziaria, è stata raccolta una discreta somma per comprare e consegnare subito alla Caritas di Cairo M.tte circa 850 litri di latte parzialmente scremato e 400 chili di zucchero per le necessità primarie del Centro di Ascolto”.

Il Presidente del Centro di Ascolto/Caritas Giancarlo Ferraro ha ringraziato il Lions Club Valbormida per la significativa iniziativa lanciata per il quinto anno consecutivo, poi ha comunicato che sono circa 80 i nuclei familiari che si rivolgono settimanalmente al Centro per ottenere soprattutto generi alimentari.

Ha riferito inoltre che il Centro Caritas è oggetto di attenzione anche da parte di altre Associazioni di Volontariato presenti nella Comunità Cairese ed è sempre aperto per chiunque volesse dare il proprio contributo sia in termini di impegno sia in termini economici.

Al termine della cerimonia, il Dott Michele Giugliano, Responsabile Comitato Fame Lions Club Valbormida, ha voluto consegnare al Parroco Don Ludovico Simonelli, al Diacono Sandro Dalla Vedova e al Responsabile della Caritas una brochure contenente l’annullo filatelico dei 100 anni di Lionismo Internazionale ( 07/6/1917-07/06/2017).