Liberi e Uguali, eletto solo Luca Pastorino: “Dibattito vero e aperto per rifondare una vera sinistra di oggi”

Liguria. “Il risultato del voto oggi ha definito i suoi contorni: la Liguria avrà un solo rappresentante di Liberi e Uguali in Parlamento. Il dato nazionale però è inequivocabile: siamo rimasti schiacciati dalla polarizzazione Lega/5 Stelle perché siamo stati visti, sostanzialmente a causa di molti nostri errori, come una variante del centrosinistra e non come una risposta radicalmente alternativa. Abbiamo parlato della necessità di un processo dal basso ma nella realtà non l’abbiamo praticata”. Queste le parole di Carla Nattero, del coordinamento ligure di Sinistra Italiana e candidata alla camera per Liberi e Uguali, che commenta l’esito delle elezioni politiche in Liguria.

E la capolista alla Camera per il collegio Liguria ponente di LeU aggiunge: “Da oggi, quindi, deve incominciare una nuova fase. Come Sinistra Italiana crediamo che sia necessario continuare a perseguire l’obiettivo di ricostruire la sinistra che è il senso profondo del nostro impegno. Per farlo però occorre un dibattito vero, autenticamente democratico in Sinistra Italiana e in LeU. Un confronto che si concluda con scelte che ci permettano di ritornare in sintonia con i tanti cittadini e cittadine che si richiamano ai valori della sinistra”.

Il dato Ligure è tra i migliori della media nazionale livello nazionale: “Avere un rappresentante eletto in Parlamento, Luca Pastorino, è un risultato non da poco – sottolinea Carla Nattero – e ci permette di affrontare il difficile percorso che abbiamo davanti a noi con maggiore rappresentatività”.