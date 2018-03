Lettere di licenziamento ai lavoratori Piaggio, Sinistra Italiana: “Bloccare le trasformazioni nelle ex aree finalesi”

Villanova d’Albenga. Anche Sinistra Italiana esprime “forte preoccupazione per la situazione della Piaggio di Villanova di Albenga ed è solidale con la battaglia dei lavoratori per mantenere l’occupazione”.

“La società – spiega il coordinatore provinciale Walter Sparso – contravvenendo agli obblighi che si era assunta, ha avviato la procedura per licenziare il personale in cassa integrazione unitamente alla cessione del reparto motori e della progettazione del settore civile, senza alcuna garanzia che tali produzioni vengano proseguite e rimangano in loco. Siamo di fronte alla ennesima rottamazione di una grande azienda che è stata leader nel settore dell’aviazione ed all’ennesima chiusura di una attività produttiva in provincia di Savona, a riprova che il tanto celebrato accordo sull’area di crisi complessa non è sufficiente a garantire la ripresa economica del Savonese e della provincia”.

“Occorre quindi che il Governo e la Regione (al di là dei facili proclami) si impegnino concretamente per impedire che la Piaggio dismetta le sue lavorazioni nel settore civile e rispetti gli accordi a suo tempo sottoscritti. Chiediamo anche che gli enti locali non diano il via alle trasformazioni delle aree occupate dalla Piaggio nel finalese fino a che non ci sia certezza del mantenimento dei livelli occupazionali”.