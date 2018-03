Lega Nord, Paolo Ardenti nuovo consigliere regionale al posto di Pucciarelli

Cairo Montenotte. Paolo Ardenti è un nuovo consigliere regionale della Liguria.

In base alla legge elettorale regionale vigente, nelle prossime settimane il braccio destro di Sonia Viale entrerà nell’emiciclo di via Fieschi al posto del consigliere regionale Stefania Pucciarelli, eletta al Senato sempre tra le fila della Lega.

In occasione delle regionali di tre anni fa, Ardenti era risultato essere il primo dei non eletti nel cosiddetto “listino” e anche il primo dei non eletti della lista del Carroccio in provincia di Savona davanti a Stefano Mai, attuale assessore all’agricoltura.