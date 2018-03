“Le scuole di tutta la provincia chiudono per un guasto all’acquedotto”: IVG.it vittima delle fake-news

Provincia. “Savona, giovedì 8/03/2018 le scuole rimarranno chiuse in tutta la provincia per la rottura delle tubazioni dell’acquedotto”. E sotto: “Ultima notizia, scuole chiuse in tutto il savonese sono in corso gli accertamenti”. Sono questi il titolo ed il sottotitolo di un presunto articolo che sarebbe apparso oggi sulla nostra testata. Peccato che sia una fake-news bella e buona.

A quanto pare qualche buontempone ha voluto sfruttare l’autorevolezza della nostra testata (che in occasione di allerte meteo, situazioni di emergenza e fatti di cronaca particolarmente gravi diventa il punto di riferimento per una fetta sempre crescente di savonesi, un vero e proprio servizio pubblico a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini) per far circolare una vera e propria “bufala”. Una fake-news, come si dice in gergo. Uno screen-shot di questa ipotetica news sta girando da questo pomeriggio nei gruppi di Whatsapp di alcune scuole superiori savonesi ed ha messo “in allarme” i genitori degli studenti, che proprio mentre stiamo scrivendo stanno letteralmente prendendo d’assalto il nostro quotidiano on-line in cerca di maggiori informazioni.

Per quanto abile (il carattere utilizzato per il finto titolo è lo stesso che usa la nostra redazione) la “photoshoppata” presenta una serie di elementi che tradiscono la natura “farlocca” della notizia. Intanto, il cosiddetto “strillo”, cioè la singola parola inserita in un rettangolo rosso a sinistra del titolo, è “Lutto” e perciò fa chiaramente riferimento ad un’altra notizia. A meno che non si voglia pensare che la chiusura delle scuole a causa del presunto guasto non abbia gettato nello sconforto gli studenti di tutto il savonese.

E poi il titolo: per quanto a volte anche ai nostri giornalisti capiti di fare qualche errore (complice la fretta imposta dal giornalismo digitale) la forma è ben poco “giornalistica”. Nel sottotitolo, poi, si parla di “Ultima notizia” anziché di “Ultime notizie” (evidentemente l’autore vuole far cessare l’attività di IVG.it con quest’ultimo lancio) e manca chiaramente una virgola nel mezzo della frase.

Non bastassero questi indizi, che magari possono essere sfuggiti ai lettori più distratti, c’è poi la natura stessa della notizia: è mai possibile che TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI SAVONA chiudano a causa di un contemporaneo guasto alle condotte dell’acquedotto? Una catastrofe a dir poco spaventosa, un evento di portata biblica che va contro tutte le statistiche e sarebbe degna di entrare negli annali di storia.

Insomma, qualche burlone, che forse va ricercato tra gli studenti delle scuole savonesi, ha voluto utilizzare il nostro giornale per diffondere un falso allarme tramite una fake-news. Magari con la speranza di saltare la scuola. E invece è tutto inventato, come abbiamo appena detto.