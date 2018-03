Finale Ligure. “Desidero informare i cittadini che non potranno parcheggiare l’autovettura nei pressi del Boncardo e in Vico Cadana che il divieto durerà solo due giorni, per consentire le riprese del nuovo lavoro televisivo di Antonio Albanese, che ha scelto Finale Ligure per alcune scene del film”.

L’annuncio era stato dato su Facebook dal sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, lanciando l’arrivo del noto attore e cabarettista italiano nella cittadina finalese per girare alcune scene della sua prossima fiction.

“Diciamo che stiamo diventando sempre più charmant. Il film andrà in onda sulla Rai prima dell’estate. Una grande soddisfazione, e molta visibilità” aveva sottolineato il primo cittadino finalese. Insomma, la nuova fiction di Albanese rappresenta una nuova opportunità per il turismo locale, promuovendo la cittadina di Finale Ligure nell’ambito di una produzione televisiva importante della Rai.

E l’arrivo di Albanese ha suscitato non poco interesse da parte di fans e curiosi. Finale Ligure sarà protagonista della nuova serie televisiva dal titolo “Topi” prodotta dalla Wildside Srl e della Rai e diretta e interpretata da Antonio Albanese, che racconta in chiave ironica, la storia di un latitante. Le riprese si sono concentrate in questi giorni a Finalpia, in via Cadana, nella zona del Boncardo e a Castelfranco.

Dopo aver girato alcune scene, Albanese è stato immortalato anche al ristorante “La Petit” di Finale Ligure, sulla passeggiata, a pranzo con la troupe e il cast della produzione.