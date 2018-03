Laigueglia. Domani alle 11,30, Laigueglia sarà protagonista in tv con la trasmissione “Easy Driver” su RaiUno. Verrà trasmessa la puntata registrata durante il weekend del Trofeo Laigueglia quando nel borgo marinaro è stato ospitato il “Pullman azzurro” della polizia stradale.

In quell’occasione i ragazzi che partecipano all’iniziativa “Uno sport per amico” hanno appreso, direttamente dai funzionari e dagli agenti della polizia stradale le principali nozioni in materia di sicurezza stradale. Protagonista della puntata anche Bruno Zanoni che dal 1974 al 1979 ha preso parte a ben 6 Trofei e a 5 Giri d’Italia, aggiudicandosi l’ultima maglia nera nel Giro del ’79 vinto da Saronni.

Foto 3 di 3





“Il programma Easy Driver si occupa di analizzare e raccontare il mondo dell’auto. Le due conduttrici dedicano la puntata a due differenti modelli di auto, attraverso due viaggi che conducono ad un’unica meta. Vengono descritti i dettagli delle auto e allo stesso tempo vengono mostrati i paesaggi visitati di volta in volta. Vi sono inoltre diverse rubriche dedicate a temi specifici, come Moto&Moto sul mondo delle moto. Un agente per amico sul tema della sicurezza stradale, trattato in collaborazione con la Polizia stradale, Retro per le manifestazioni di auto d’epoca e anniversari, News che consiste in brevi filmati su restyling di auto o sulla presentazione di iniziative dedicate al mondo dell’auto, “Car e Work” sul mondo dell’autotrasporto” spiegano gli autori.