Savona. Assessore in Provincia, vicesindaco di Pietra Ligure e ora deputata della XVIII legislatura: ecco il curriculum politico di Sara Foscolo, la vincitrice della sfida nel collegio uninominale di Savona per la Camera dei Deputati. Qui il risultato dello spoglio.

Secondo i sondaggi il collegio era tra i “contendibili”, ed invece sin dall’inizio dello spoglio la vittoria dell’esponente leghista non è mai stata in dubbio. A sorprendere da questo punto di vista è la debacle del Partito Democratico, che aveva puntato tutto su un uomo della “società civile” come Gianluigi Granero: una scelta fatta proprio per tentare di colmare il divario e che invece non ha dato i risultati sperati (al momento, con i dati ancora parziali, l’uomo di Legacoop sembra destinato a finire al terzo posto, dietro anche alla candidata pentastellata Leda Volpi).

Foscolo, pur visibilmente soddisfatta, preferisce non sbilanciarsi in attesa dei dati definitivi. “Il risultato a livello nazionale si sta rivelando ottimo – si limita a commentare – ed è una grande soddisfazione aver dato il mio contributo a questa vittoria”.