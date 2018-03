Savona. Aperitivo in jazz e jam session, domani (domenica 4 marzo) a partire dalle ore 19 al circolo culturale “Chapeau” di via Famogosta di Savona dove sarà protagonista la jazz singer e musicoterapeuta Renata Ghiso, paccompagnata dall’eccellente trio musicale composto da Gioele Mazza alla chitarra, Emanulele Valente al contrabbasso e Giorgio Griffa alla batteria.

Per l’occasione, la vocalist cairese presenterà al pubblico alcuni brani inseriti nel suo cd recentemente pubblicato dal titolo “Kurt Weill – Jazz Song da Berlino a Broadway” (edito dalla Casa Editrice De Ferrari di Genova e allegato al libro omonimo) dedicato al famoso compositore tedesco, i cui brani più noti sono stati riarrangiati in chiave jazz e riproposti in una nuova veste vocale oltre che strumentale.

Foto 2 di 2



Renata Ghiso si laurea in filosofia presso l’Università di Genova con la tesi-concerto I sette peccati capitali in jazz, consegue il Diploma di Secondo livello in Jazz ad indirizzo Canto presso il Conservatorio ‘Vivaldi’ di Alessandria, dove consegue anche l’Attestato di formazione in Musicoterapia. Frequenta il Corso di Alta formazione in Vocologia artistica presso l’Università di Bologna, sede di Ravenna (comitato scientifico proff. Franco Fussi e Silvia Magnani). Segue master class Paul Jeffrey, Carl Anderson, Moni Ovadia. Svolge attività come docente di canto moderno, jazz e si occupa di didattica della voce parlata; dal 2004 al 2011 collabora con il Polo Didattico Universitario di Imperia; dal 2013 collabora con il Conservatorio ‘Vivaldi’ di Alessandria quale docente di Canto jazz. La passione per il teatro degli anni Venti e per l’epoca del Kabarett berlinese le hanno dato modo di approfondire il repertorio musicale sui generis e affrontare uno studio monografico sulle musiche di Kurt Weill con uno stile interpretativo legato alla sensibilità jazz; inoltre, a fianco di Silvia Magnani, cura il progetto di lezioni-concerto Cantare Brecht dedicate al canto ‘epico’. Interpreta monografie di Gershwin, Porter, Ellington, De Andrè. Affronta esperienze in ambito corale e teatrale.

A seguire, il palco – che da anni ospita alcuni fra i più noti esponenti del settore – sarà aperto come sempre a tutti i musicisti e cantanti jazz che vorranno avvicendarsi e condividere un piacevole momento musicale. La direzione artistica degli eventi è di Gabriele Gentile.

Per informazioni e prenotazioni contattare 393 322 5053. L’ingresso riservato ai soci Arci (Apertitivo + spettacolo 10 euro).