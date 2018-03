Karate Club Savona: un inizio d’anno pieno di successi in tutte le categorie, dai giovanissimi agli agonisti

Savona. Domenica 14 gennaio si è svolto ad Arezzo il Gran Prix Toscana, gara di grande livello e prima manifestazione con il nuovo regolamento per le classi Esordienti. Il Karate Club Savona si è presentato a questo importante appuntamento con 9 atleti che hanno portato a casa ottimi risultati, considerando che la manifestazione contava più di 500 iscritti in rappresentanza di numerose regioni e 80 società sportive. Oro per Benzi Corrado (ES 61 kg), argento per Genta Micol (ES 37 kg) e Lorenzetti Tommaso (CA 47 kg), bronzo per Brignone Giorgia (ES 37 kg) e Ferrero Francesca (CA +63 kg).

Domenica 4 febbraio si è svolta presso il palazzetto dello sport di Canelli, in provincia di Asti, la prima tappa del Grand Prix Csen Piemonte, gara riservata alle classi agoniste da Esordienti A a Master, che si sono affrontati sulle diverse prove di kata e kumite. Per il Karate Club Savona, accompagnati da Raffaella Carlini, Alex Torresan e Ireneo Vermiglio, hanno partecipato alla manifestazione 15 atleti, alcuni dei quali alla prima esperienza fuori regione.

I presenti si sono comportati tutti ottimamente, conquistando tante medaglie; questi i risultati nel dettaglio: oro per Benzi Corrado e Genta Micol, argento per Carlini Raffaella, Ferrari Nicolò, Giamello Ginevra e Manca Perotti Beatrice, bronzo per Ferrero Francesca, Giamello Ginevra, Pica Gian Lorenzo e Polerà Marco.

I maestri si sono complimentati anche con coloro i quali (Brignone Girogia, Casella Dario, Casella Pietro, Colantuoni Anna, Giordani Paola e Lorenzetti Tommaso) non sono riusciti a salire sul podio ma che hanno comunque stretto i denti e combattuto fino all’ultimo secondo con grinta e volontà, dimostrando capacità e tenacia da veri campioni, pagando un po’ di inesperienza con il cambio classe di età e nuovo regolamento.

Domenica 4 marzo si è svolto presso il palazzetto dello sport di Grana ad Albissola Marina il GioKarate, organizzato dal Senkai Albisola. La gara, riservata alle classi giovanili (da Bambini 2013 a Ragazzi 2007), ha avuto un grande successo, al di là di ogni più rosea previsione. Per il Karate Club Savona hanno partecipato alla manifestazione 41 atleti; di seguito i risultati dei medagliati.

Oro: Astengo Matteo, Bertocci Sofia, El Ouahabi Malak, Ferro Filippo, Galati Vittoria, Gandolfo Elena, Genta Jacopo, Inkof Emily, Marenco Maya, Musso Roberta, Oddera Marco, Pugliaro Irma, Rossello Francesca, Rusu Luka, Sansalvadore Carola, Testa Daniele, Zamagni Mattia.

Argento: Astengo Lara, Benerecetti Linda, Di Murro Pietro, Domi Saimon, Merialdo Simone, Nolesio Sofia, Pasquale Sofia, Pisacreta Emanuele, Trimboli Alessandro.

Bronzo: Bertocci Ludovico, Brignone Diego, Brignone Luca, De Bei Valerio, Giacosa Irene, Lazzarino Alessandro, Magnani Riccardo, Matà Francesco, Perico Jacopo, Stroe Rebecca.