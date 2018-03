Invito aperto dell’ARCI al progetto di monitoraggio e contrasto dell’incitamento all’odio

L’Associazione Arci deve affidare l’attività di monitoraggio e valutazione di un progetto europeo sul tema dell’hate speech.

“L’incitamento all’odio (hate speech) è una categoria della giurisprudenza USA (e da pochi anni anche di quella europea) che indica un genere di parole e discorsi che hanno lo scopo di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo (razziale, etnico, religioso, di genere o orientamento sessuale)” ricorda Alessio Artico, presidente provinciale ARCI Savona.

Con il presente invito si raccolgono offerte tecniche ed economiche fino al lunedì 19/03/2018.

Di seguito le principali informazioni utili alla formulazione dell’offerta:

Progetto transnazionale con 12 partner di 5 differenti paesi europei;

Durata del progetto: 24 mesi, dei quali 4 già trascorsi;

Strumenti per la rilevazione e report intermedi e finali vanno redatti in lingua inglese;

Previsti incontri periodici con l’equipe di coordinamento del progetto a Roma, i cui costi sono a carico dell’offerente;

La somministrazione degli strumenti di rilevazione è a carico dei partner di progetto. Non sono previsti spostamenti all’estero o in altre città italiane.

Requisiti:

Sono richiesti almeno 10 anni di esperienza nel campo del monitoraggio e della valutazione, anche di impatto, e 5 anni di esperienza relativamente ai temi al centro del progetto da valutare, di cui si allega una scheda di sintesi.

La conoscenza della lingua inglese ad un livello medio alto costituisce requisito indispensabile.

Non saranno prese in considerazione offerte di importo superiore a 10.000 euro.

Le candidature dovranno essere corredate di CV del professionista o della società che si candida, di specifiche metodologiche e di una offerta economica.

Le candidature vanno inviate ai seguenti indirizzi: react@arci.it e progetti@arci.it

Per maggiori informazioni: http://www.arci.it/blog/immigrazione/archivio/news/open-call-servizi-di-monitoraggio-e-valutazione/