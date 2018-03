Vado Ligure. Due anziani feriti, uno più grave: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Vado Ligure, poco prima del pontile Enel. Secondo quanto appreso un’auto, per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato andando ad impattare violentemente contro il muretto laterale. Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 17 e 45 di oggi.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, di due ambulanze della Croce Rossa di Vado Ligure e del 118: i pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per estrarre l’anziano conducente alla guida del mezzo e consentire le cure dei sanitari. Per lui è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona. Ferita in maniera meno grave il passeggero, soccorso e trasferito in codice giallo presso il nosocomio savonese.

Sul luogo del sinistro ha operato anche una pattuglia della polizia stradale che sta ancora svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale: non si esclude un possibile malore all’origine della perdita di controllo dell’auto da parte dell’anziano, oppure una distrazione, con il successivo impatto contro il muro.