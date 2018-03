Incidente sulla provinciale, auto finisce in una scarpata: ferito il conducente

Castelvecchio di Rocca Barbena. E’ finito fuoristrada con la sua auto, per cause ancora in via di accertamento: è successo nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada del colle dello Scravaion, la strada provinciale n°52, nel territorio comunale di Castelvecchio di Rocca Barbena. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo nella scarpata sottostante.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, dei militi della Croce Bianca ingauna e dell’automedica del 118. Sono stati i pompieri ad estrarre il guidatore dal veicolo per consentire l’intervento dei sanitari: l’uomo alla guida, secondo le prime informazioni, non ha riportati gravi traumi o ferite e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Dopo le prime cure il conducente ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per gli accertamenti medici del caso.

I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per rimuovere l’auto finita nella scarpata: è atteso l’arrivo dell’autogru da Savona per completare le operazioni sulla provinciale che collega Castelvecchio a Bardineto.