Incendio a Stella San Bernardo, danni ingenti per due abitazioni

Stella San Bernardo. E’ ancora in corso l’attività di bonifica e messa in sicurezza di due abitazioni rimaste gravemente danneggiate a seguito di un incendio divampato nel pomeriggio Stella San Bernardo, in un complesso di due alloggi, in località Contrada. L’allarme è scattato intorno alle 15 e 15 di oggi, con il rogo che ha iniziato a sprigionarsi dal tetto per poi propagarsi alla casa sottostante e a quella vicina. Il denso fumo sprigionato dalle fiamme ha destato allarme e preoccupazione, con la richiesta di soccorso.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze che hanno dovuto prima domare le fiamme prima di una ulteriore e nefasta propagazione. Non si registrano persone ferite o rimaste intossicate: stando a quanto appreso nessuno dei residenti delle due abitazioni era presente al momento dell’incendio.

I pompieri stanno ancora ultimando la bonifica e la messa in sicurezza ma i danni sono ingenti e l’agibilità delle case a rischio. Sono in corso le verifiche tecniche del caso. Restano da accertare le cause che hanno innescato le fiamme e il rogo: non si esclude un problema alla canna fumaria, con il rogo che si è originato dal tetto per poi rapidamente espandersi agli alloggi danneggiati.

Solo una volta completata la bonifica si potranno conclude gli accertamenti sui motivi dell’incendio.