Igiene urbana, Alassio X Noi chiede la modifica del regolamento comunale

Alassio. L’introduzione di modifiche che permettano ai cittadini e ai condomini (e quindi agli amministratori) di essere rispettosi delle regole. E’ questa la richiesta che arriva dal gruppo civico di “Alassio X Noi”, che nei giorni scorsi ha dato il via ad una raccolta firme relativamente all’ordinanza per l’introduzione della raccolta “porta a porta” nelle zone a monte della ferrovia.

“Ci è appena arrivata la risposta – dice il gruppo di Aldo De Michelis – In sintesi, in essa si afferma che per diversi mesi cittadini di Alassio e condomini (e quindi amministratori) hanno operato in violazione del regolamento di igiene urbana del Comune di Alassio. La motivazione: il porta a porta veniva considerato sperimentale e quindi non si è dato luogo alla modifica. Con l’ordinanza sindacale si esortavano cittadini e condomini (e quindi amministratori) a violare il regolamento di igiene urbana. Trascorso il periodo sperimentale e in considerazione del fatto che il servizio di raccolta differenziata porta a porta sarà attuato anche nella parte a valle della ferrovia, il Comune ha manifestato la volontà di procedere all’aggiornamento del regolamento di igiene urbana”.

“Quindi per diversi mesi Comune di Alassio, Cittadini e condomini (e quindi amministratori) hanno violato il regolamento di igiene urbana, perciò l’istanza presentata era ragionevole e accoglibile. Chiediamo quindi che vengano immediatamente apportate le necessarie modifiche al regolamento di igiene urbana permettendo a cittadini e condomini (e quindi amministratori) di essere rispettosi delle regole come si conviene alle civili comunità”.